Policía Local y Bomberos de Motril realizan una gran marcha motorizada para reclamar mejoras salariales

La Costa está en alerta por tormenta y lluvias que finalmente han hecho aparición a primeras horas de la tarde, aunque previamente otra 'tormenta' ha invadido las principales calles del centro de Motril, la de vehículos motorizados y petardos que han irrumpido para dejar bien claro que el conflicto laboral entre la Policía Local, los Bomberos y el Ayuntamiento de Motril sigue sin solucionarse. Unas 300 personas ataviadas con chalecos, silbatos y pancartas, han recorrido el centro de la ciudad para mostrar su descontento con la situación que atraviesan las dos plantillas de trabajadores municipales. Posteriormente, se han concentrado en la Plaza de España, frente a la Casa Consistorial, y al ritmo de tambores, sirenas, humo de colores y una gran pancarta, han gritado que están hartos de la situación a la que se han visto abocados tras no llegar a un entendimiento con los responsables municipales.

El portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Local de Granada en Motril (SIPLG), Daniel Ortega, explica que a la manifestación han acudido "compañeros", tanto de la policía como de bomberos, de distintos puntos de la provincia al entender que sus reivindicaciones son justas y que "la situación se ha alargado mucho en el tiempo, está enquistada".

Ortega incide en que luchan por "unas condiciones laborales dignas, por un sueldo digno y por no ser policías ni bomberos de segunda", por lo que piden el apoyo de los vecinos de Motril.

Al hilo, indica que reivindican una serie de mejoras laborales, sociales y económicas que "están prometidas y firmadas en acuerdos" firmados en distintos años. "Seguimos luchando, aunque no estamos bien porque la situación judicial en la que nos ha metido nuestra máxima representante nos está afectando personalmente, no es justo que 57 policías se vean en el Juzgado por algo que no han hecho". Por otro lado, lamenta la situación en la que se encuentran los bomberos, "nuestros compañeros de bomberos están totalmente abandonado, duermen entre cucarachas y no vamos a permitir que esto siga así".

Por su parte, el delegado en Motril del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), Jorge Ramiro, denuncia las condiciones que tienen en el parque de Bomberos al no ajustarse a las necesidades reales que tiene la plantilla municipal o utilizar mobiliario obsoleto; la falta de operativos; la necesidad de realizar una equiparación salarial, aseguran que se encuentran en una diferencia de hasta 500 euros con el resto de la provincia; o de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales.

Una gran parte de los Bomberos de Motril han firmado un escrito para solicitar al Ayuntamiento de Motril el traspaso del servicio a la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI). Una petición que llega tras la sugerencia de varios miembros del equipo de Gobierno de solicitar plaza en otro municipio si no están contentos con los derechos actuales. Exponen que dan servicio en unos 12 municipios, además de Motril, tienen un elevado porcentaje de salidas a lo largo del año fuera del término municipal, muchas de ellas sin respetar el acuerdo convenio en el que se estipula que la salida mínima tiene que ser de cuatro bomberos, lamentan que el servicio de Bomberos actual "está en un apreciable declive".