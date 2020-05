María Eugenia Rufino, alcaldesa de Salobreña: "La capacidad de alojamiento es un caballo de batalla desde hace años”

–¿Cómo se plantea la reapertura de las playas de Salobreña de cara al inicio de la Fase 2? ¿Se va a implantar ya alguna medida de vigilancia o control?

–Estamos trabajando de manera prioritaria en el Plan de Contingencia que deberá presentarse a la Junta de Andalucía antes del próximo 11 de junio y con el que se da cobertura a todas las medidas de seguridad sanitaria en torno al Covid-19. De manera paralela y con la previsión del paso a la fase 2 del plan de desescalada, el próximo lunes 1 de junio se eliminarán las restricciones de uso y baño de las playas del municipio pero la apertura oficial de la temporada de verano, con la puesta en marcha de todos los servicios (socorrismo, limpieza de arena y agua y módulos de aseos), se hará en torno a la segunda quincena de junio.

Ahora mismo no vamos a instalar ninguna vigilancia fuera de las labores de control más intensivo que tiene previsto realizar la Policía local. La responsabilidad y el comportamiento cívico de la ciudadanía serán fundamentales para mantener la seguridad en la playa.

–¿Qué medidas se van a llevar a cabo para controlar los aforos en las playas del municipio?

–El control del aforo es una de las prioridades. Y aunque las playas cuentan con espacio suficiente ahora se va a optimizar porque normalmente no se ocupa toda la arena. Desde pleamar a la arena habrá un espacio despejado para el paseo por la orilla, tal y como ha establecido la ley. Otros lugares de paso como las pasarelas se utilizarán para el tránsito y para delimitar las parcelas en las que se ubicarán los bañistas. La parcelación se hará con un tractor que hará "camadas" que permitan diferenciar los espacios a ocupar y de paso.

Por cada persona se calculan 4 metros cuadrados y, en cada parcela, habrá señalización de la capacidad y el número de bañistas que se pueden situar ahí. En los accesos a la arena habrá señalización sobre estas medidas y el uso que se debe hacer de las playas y el personal de refuerzo de la Junta también hará labores de información para que los socorristas contratados por el Ayuntamiento puedan continuar haciendo su trabajo sin otra distracción.

Por otro lado estamos a la espera de la autorización de la delegación del Gobierno en Andalucía para la colocación de los paneles con las cámaras de seguridad y la megafonía a lo largo de todo el litoral.

–¿Cuándo se implantarán estos controles?

–Estamos trabajando a marchas forzadas para que todo esté listo para la apertura oficial de la temporada de verano que se realiza normalmente a mediados de junio coincidiendo con la mayor afluencia de visitantes a nuestras playas y con la puesta en marcha de todos los servicios como socorrismo, apertura de módulos de aseo, etc. Además este año esperamos contar con los auxiliares de vigilancia que la Junta de Andalucía ha anunciado que va a contratar.

–¿Se va a llevar a cabo alguna medida de preferencia de acceso para quienes son residentes en la localidad?

–No. Las playas son públicas y cualquier medida de este tipo sería discriminatoria.

–¿Cómo se espera que sea el verano de 2020 en la localidad en materia de turismo?

–Aunque nuestra prioridad ha sido atender la crisis sanitaria, desde turismo hemos venido trabajando en nuevas líneas y estrategias para la recuperación de este sector especialmente afectado. Desde el punto de vista turístico y a pesar de la desgracia que estamos viviendo podemos sacar cierta ventaja y ser más competitivos ya que no dependemos exclusivamente del visitante internacional y de la turoperación sino que nuestro turismo es más provincial o nacional, por lo que estamos redirigiendo todo el plan de promoción a estos mercados en coordinación con el resto de administraciones.

Nos genera cierta preocupación el anuncio realizado por el Consejero de Turismo sobre que la ocupación en Andalucía está reservada al 70% ya que mensajes como este pueden generar el efecto contrario al deseado al dar a entender al futuro visitante que no va a haber disponibilidad o no va a poder garantizar la distancia de seguridad.

–¿Cómo han sido los últimos años?

–Salobreña ha vivido muy buenos veranos en los últimos años. La media de ocupación, en la misma línea del resto de la Costa Tropical, ha superado el 90% durante la temporada estival, llegando a picos en los que se rozaba el 100%. Tenemos un clima envidiable, una gastronomía única y contamos con turismo cultural y monumental así que hay muchos reclamos para que lleguen turistas de todo España y de países como Francia, Alemania o los países nórdicos. Como en cualquier otra zona hemos tenido baches que superar pero se han salvado y se han vivido verano muy buenos.

–¿Hay suficiente capacidad de alojamiento en el municipio para seguir siendo un reclamo turístico pese a las limitaciones de aforos?

–La capacidad de alojamiento no sólo en Salobreña sino en toda la Costa Tropical es un caballo de batalla desde hace años. En concreto aquí hemos trabajado muy duro para aumentar el número de plazas hoteleras con el proyecto del TH-1 que ampliará en casa 1.000 camas más. También estamos trabajando en el proyecto del Resort de Las Laderas. En cuanto a la limitación de aforo no va a suponer un hándicap. Nuestras playas son muy extensas y normalmente no se ocupaban enteras; ahora, con las delimitaciones que se establecerán por seguridad se ocupará toda la playa y no habrá problemas para que puedan caber todos los bañistas como cada año.

–¿Cuáles son las sensaciones de los empresarios de la localidad?

–Estamos viviendo una situación muy complicada. La pandemia del Covid-19 ha obligado a cerrar en momentos álgidos para los empresarios como la Semana Santa o el puente del 1 de mayo. Con la desescalada están volviendo a ponerse en marcha poco a poco y confiamos en que un breve espacio de tiempo vuelvan a trabajar al 100%, siempre desde la responsabilidad. Los empresarios, hosteleros y comerciantes de Salobreña han pasado y están pasando momentos muy duros pero están trabajando para salir de todo esto de la mejor manera posible y desde las administraciones debemos estar a su lado y ponérselo lo más fácil posible.

–¿Hay algunas medidas ya acordadas para impulsar el sector a nivel local?

–A nivel municipal hemos tomado una serie de medidas para facilitar la vuelta a la actividad de todos aquellos negocios que se han visto obligados o con la necesidad de cerrar durante el confinamiento. Por ejemplo, se han eliminado las tasas de basura industrial y comercial o la tasa de las terrazas durante el tiempo que dure el Estado de Alarma. Igualmente, se ha tomado la decisión de no cobrar la tasa de apertura de nuevos establecimientos ni en 2020 ni 2021 para fomentar la creación de nuevas empresas. Será prioritario el pago a proveedores y se prorrogarán o fraccionarán pagos de impuestos y tasas para que no sólo los empresarios sino la ciudadanía en general pueda hacer frente a los mismos.

–¿Cuánto ha perdido el municipio a consecuencia del confinamiento?

–Es algo imposible de cuantificar. El cierre de todos los sectores económicos y más en municipios turísticos como el nuestro ha provocado una situación sin precedentes en comercios, restauración o alojamientos. Por otro lado la crisis económica también ha golpeado a muchas familias de nuestro municipio. Desde Bienestar social hemos destinado 35.000 euros para compra de alimentos y emergencias sociales, atendiendo a a más 150 familias a través del Banco de alimentos.

–¿Considera necesario que se permita cuanto antes la circulación entre provincias para reactivar el sector?

–Reactivar la economía de todo el país es primordial pero no debemos olvidar la situación que hemos vivido y tampoco podemos olvidar que la lucha contra el Covid-19 no se ha terminado sino que tenemos que aprender a convivir con él y siempre haciendo prevalecer la seguridad de las personas. Es cierto que para el sector turístico, la afluencia de visitantes de otras provincias es fundamental pero si continuamos pasando de fases en pocas semanas ya podremos viajar a otras localidades.