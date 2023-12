Las obras de Béznar- Rules comienzan en enero tras dos décadas de espera y reivindicaciones

La Costa comienza a ver la luz al final del túnel. Tras dos décadas de espera, reivindicaciones y muchas reuniones, las máquinas comenzarán a trabajar en el primer desglosado de las canalizaciones del Sistema de Béznar-Rules. El Gobierno anuncia el inicio del desglosado 9, el primero de los 11 tramos que componen el proyecto, y que permitirá asegurar el suministro de agua a una población de 350.000 habitantes y a 722 hectáreas de las comunidades de regantes Nuestra Señora Virgen del Rosario y Santa Ana, integradas en la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado que las obras comenzarán en enero después de que el Consejo de Administración de sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), adjudicase por 1.324.278 euros el contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud y la supervisión y control medioambiental de los trabajos incluidos en el contrato de ejecución de las obras. Además, hace pocas fechas salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que los propietarios de las parcelas afectadas por el trazado de las tuberías, serán citados del 11 al 15 de diciembre en los ayuntamientos de Vélez de Benaudalla, Molvízar, Motril y Salobreña para realizar el levantamiento de las actas previas a las ocupaciones definitivas, el paso previo al inicio de las obras.

La obra será cofinanciada en un 80% por los fondos Next Generation UE, en virtud del convenio suscrito el 30 de junio entre ACUAES, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada para la ejecución, financiación y explotación de las obras, y pondrá fin a una de las demandas históricas del litoral.

Por otro lado, Fernández ha recordado que el desglosado 3 se encuentra en tramitación ambiental, lo que ha calificado como "muy buena noticia", este tramo es el siguiente que se tendrá que acometer y el que permitirá que el agua llegue hasta la zona de Almuñécar y la zona del Valle del Río Verde, una de las más afectadas por la falta de precipitaciones en la Costa.

Sobre el anuncio, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa, Rafael Caballero, ha asegurado que es una auténtica alegría que se den por fin estos pasos de los que estarán muy pendientes. "Poco a poco se va viendo la luz y el trabajo conjunto está dando resultados". Precisamente el ente mancomunado acaba de aprobar inicialmente sus cuentas para 2024, en las que destaca el aumento presupuestario del 76,35% con respecto a 2023, para sufragar la parte que le corresponde a la Mancomunidad de las obras del desglosado de la presa del Sistema Rules - Rules.

Por su parte, el presidente de la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, ha añadido que, aunque se trata de una buena noticia que pondrá fin a la larga espera de toda una comarca, no les pilla por sorpresa. "Desde mayo sabemos que las obras van a empezar en enero, así nos lo trasladó el Secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, y no esperábamos menos. De hecho, cuando firmamos el convenio esa fue la noticia que nos llevamos, que las máquinas empezaban a trabajar en enero".

Al hilo, ha recordado que la obra tiene que estar certificada en agosto de 2026 "para que pueda entrar en fondos de Resiliencia, y saber lo que se acoge al 80% y lo que no", por lo que espera que no surja ningún retraso ni contratiempo en la obra para que tanto el 9 como el 3 estén terminados para esa fecha. "No se puede olvidar que para que alguien pague por esta obra tienen que estar todos redactados y saber que nos va a costar, y eso tiene que ser como muy tarde en 2026".

Unas obras inacabadas después de 20 años

La primera vez que las conducciones derivadas de Rules aparecen en un documento oficial es en el Real Decreto 1664/1998 del 24 de julio, dentro de Plan Hidrológico de la Cuenta de la CHSE, en 2003, aunque antes de eso, en 2001, el sistema de Béznar-Rules fue declarado de interés general. Desde entonces las reivindicaciones han sido constantes ya que se aseguró que las canalizaciones llegarían tan solo dos años después de su finalización, y la espera se ha demorado en el tiempo.

Tras presentarse varios proyectos para su realización y asegurarse en varias ocasiones que era la definitiva, ha sido en los últimos años cuando las administraciones han conseguido ponerse de acuerdo, gracias al empuje de Comunidad de Regantes, Plataforma por las Infraestructuras y sociedad civil, para su realización.