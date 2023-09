"Sacamos unas cuerdas del coche y tiramos de ellos, no había tiempo que perder"

La tensión que vivieron este domingo algunos vecinos de La Rábita será difícil de olvidar en bastante tiempo. A media tarde una tromba de agua sorprendía a un matrimonio que quedaba atrapado dentro de su vehículo en mitad de la rambla de Huarea, junto al Pozuelo, en el término municipal de Albuñol. La rápida intervención de varios vecinos que pasaban en ese momento por la zona y que se paraban sorprendidos al ver la gran cantidad de agua que bajaba, fueron claves para descubrir que, en mitad de una de las ramblas una pareja necesitaba ayuda.

"Pasaba por la carretera que hay por encima de la rambla Huarea y me llamó la atención todos los desagües que bajaban montaña abajo, paré para grabarlo y al mirar para abajo la sorpresa fue que había un coche en mitad de la rambla cubierto por el agua y con los ocupantes dentro. Me di cuenta que estaban ahí porque los limpiaparabrisas se movían y tenía la luz de freno encendida", explica Alberto Rodríguez, el vecino de La Rábita cuyo vídeo se hizo viral en cuestión de segundos.

Tras ver que dentro del vehículo había gente no lo dudo ni un instante, bajó rápidamente para intentar ayudar todo lo posible en el rescate. "No había tiempo que perder. Cuando llegué ya había varias personas viendo la forma de ayudar, yo llevaba unas cuerdas dentro del coche y las sacamos para intentar subirlos. En ese momento llegó la Guardia Civil y tras ver cual era el punto seguro más cercano al coche, las tiramos para que se agarrasen", indica Rodríguez quien recuerda que el matrimonio atrapado salió por su propio pie del coche porque bajó un poco el cauce del agua.

El resto de la historia es conocida gracias a los múltiples vídeos que se hicieron esa tarde. Ella se ató la cuerda primero y con ayuda de los vecinos de la zona pudo salir, el marido fue después. Se trata de un matrimonio británico que vive en un cortijo que hay por la zona alta, al lugar se accede por la misma rambla, y en caso de fuertes lluvias, como la de este domingo, pueden quedar incomunicados. Algunos vecinos aseguran que hay otros caminos para acceder, pero "son también carreteras de difícil acceso, a través de los terrenos de otros vecinos y lo mismo hablamos de casi una hora de diferencia porque tienes que dar un gran rodeo".

Todo sucedió muy rápido. Serían las cinco de la tarde, según apuntan algunos testigos, y una tromba de agua sorprendió a todo el mundo. "La suerte es que al matrimonio del coche no les pillase en la rambla de La Rábita, ahí no lo habrían contado, había hasta olas de varios metros, daba auténtico miedo", asegura una vecina que prefiere no decir su nombre. "Los que tenemos una edad tenemos muy presente el desastre del 73".

"Se te vienen a la cabeza muchas cosas, y lo único que intentas es ayudar y solucionarlo lo mejor posible, pero contra el agua no puedes hacer nada", añade Alberto quien asegura que una vez que pasó el gran susto, todo el mundo respiró más aliviado. "Nos dieron las gracias y todos pudimos tranquilizarnos. La verdad que no es agradable de ver este tipo de cosas".

Por su parte, Scott, uno de los rescatados, asegura que están bien, están "contentos de salir" y ahora se refugian, después de lo vivido, con la familia.

Plan especial de Limpieza

Las lluvias afectaron a distintos ramblas del municipio. El Ayuntamiento de Albuñol ha puesto en marcha, un plan especial para minimizar los daños provocados por las fuertes precipitaciones caídas este pasado domingo al paso de la DANA, sin que, afortunadamente, se hayan tenido que lamentar daños personales.

La alcaldesa, María José Sánchez, ha recorrido las zonas más afectadas acompañada por los concejales y el equipo técnico municipal para evaluar los daños materiales y de infraestructuras provocados por las lluvias tras el desbordamiento de las ramblas por la riada.

"La situación es más grave de lo que pensábamos inicialmente ya que son muchas las zonas afectadas. Colegios inundados en La Rábita y clases de verano suspendidas. También los agricultores se están viendo imposibilitados de acceder a sus fincas y también estamos trabajando en ello, ha indicado Sánchez.

Desde primera hora de la mañana el Consistorio ha procedido a la reapertura de los diferentes accesos a los núcleos urbanos afectados y a los caminos que dan acceso a las viviendas que se encuentran en las zonas rurales y explotaciones agrícolas. Las intensas lluvias provocaron cortes en carreteras, calles intransitables, ramblas desbordadas y otras incidencias.

Al hilo, ha instado a las diferentes administraciones, en especial a la Delegación de Medioambiente, ayuda "para que se limpien de forma inmediata los barrancos y ramblas que deberían haber estado limpias hace tiempo. Pero ahora es el momento de actuar e intentar, entre todos, dar respuesta a los vecinos cuanto antes y evaluar los daños, que son muy superiores a los valorados inicialmente".