La Universidad de Granada realiza un estudio hidrogeológico para determinar la viabilidad de la marina deportiva de Playa Granada

La marina deportiva de Playa Granada continúa dando pasos para ser una realidad. Tras conocerse hace algunos meses que el ambicioso proyecto conseguía el informe favorable de la Agencia de Puertos de Andalucía, los propietarios de la Junta de Compensación encargaron a la Universidad de Granada un estudio hidrogeológico para conocer la viabilidad de la marina y que requisitos serán necesarios para que su realización no afecte a la perdurabilidad de la Reserva Natural de la Charca de Suárez.

Un estudio que conlleva mucho trabajo por la infinidad de variantes posibles a tener en cuenta para tener todas las variables contempladas. "Teníamos claro desde un primer momento que el estudio hidrogeológico iba a ser la piedra de toque que determinará si se puede hacer o no la marina, porque será, por poner un ejemplo, el que decida si hay que impermeabilizar una parte del acuífero o todo el municipio, en ese caso no sería viable", explica a Granada Hoy el presidente de la Junta de Compensación, Óscar González.

El trabajo lo está realizando la Universidad de Granada, dentro de la cátedra de Geodinámica, un grupo que monitoriza la Charca de Suárez desde hace más de 20 años, y que tiene datos desde hace dos décadas de la evolución del acuífero. "Ya hemos mantenido algunas reuniones y nos aseguran que se están consiguiendo diversos avances, sin ir más lejos han hecho un modelo matemático que representa todo el acuífero, y dentro pueden introducir variantes para ver que pasaría, si por ejemplo, tenemos una primavera muy lluviosa o muy seca, y cambiando esos parámetros consiguen resultados de como eso afecta al acuífero. Con esa parametrización lo que van a valorar es como afecta la ejecución de la marina a los niveles de la Charca de Suárez y en función de esa afección, como afectan las soluciones que se plantean para proteger el humedal, porque al final el objetivo es que la ejecución de la marina no suponga la desecación de la Charca, porque si no, no se podría hacer", señala.

Se trata de un trámite farragoso pero de gran importancia en el que llevan trabajando prácticamente un año y del que esperan tener próximamente resultados. Nada puede quedar al azar, por eso desde la Junta de Compensación mantienen reuniones constantes con la Universidad y el diseñador del puerto deportivo para poner puntos en común y ver como se pueden ejecutar para que puedan parametrizarlo.

En este sentido, González asegura que son muy optimistas, "creemos que vamos a conseguir que no haya afectación a la Charca de Suárez, ya sea por la propia ejecución de la marina o con las medidas que obtengamos". Además, el proyecto contempla la ampliación del humedal, así como multitud de zonas verdes.

La marina deportiva de Playa Granada está valorado en 129 millones de euros, de los que cerca de 50 serán para la propia marina, con una capacidad para 758 amarres. El proyecto, realizado por la empresa holandesa Royan HaskoningDHV, contempla, además la creación de un frontal de hoteles resorts, una lámina de agua de 106.000 m2, gasolinera o aparcamiento. El objetivo es convertir a la marina en el epicentro que "revitalice todo el sector", para ello se quieren utilizar "dos millones de metros cuadrados en los que iría

Actualmente se encuentra en tramitación la redacción del anteproyecto constructivo de la marina deportiva y la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada; además de la redacción de la innovación del PGOU y del PPO para reordenar el sector y compatibilizar la marina deportiva. Además contemplan a futuro realizar la cesión de los terrenos necesarios a la Junta de Andalucía, así como sacar la licitación pública para la concesión de la construcción y la explotación por un plazo de 40 años.

Con las vistas puestas en el horizonte

La marina deportiva de Playa Granada es un proyecto a largo plazo. La innovación que quieren llevar a cabo es tan importante que tienen que medir todo con lupa para que no surja ningún problema, hay mucha gente implicada para que todo salga bien. De hecho, celebran cada paso conseguido como si fuera el más importante porque les acerca cada vez más al objetivo de ver ese puerto deportivo. "Siendo optimistas esperamos que a final de año podamos tener el anteproyecto ya presentado", avanza el presidente de la Junta de Compensación, Óscar González, quien explica que una vez que eso suceda comenzarán con la tramitación del proceso.

"El proceso igualmente es muy complejo: tenemos que innovar todo el sector, ceder los terrenos a la Junta de Andalucía para que haga un concurso público para que haya un explotador de la marina y asuma la construcción y explotación de la marina durante 40 años en principio", señala González.

Al inicio de la época estival se puso en funcionamiento un nuevo vial para que los residentes de la zona norte de Playa Granada pudiesen acceder a la playa sin necesidad de rodear todo el complejo urbanístico. Unas obras de acceso que contaron con una inversión cercana al medio millón de euros. Dicho vial se realizó gracias a la cesión de los terrenos al Ayuntamiento por parte de la Junta de Compensación, pero no es el único proyecto que se ejecutará antes de que la marina eche a andar. En otro terreno ubicado en la zona norte de Playa Granada se construirán varias instalaciones deportivas que esperan que estén listas en varios meses.

Si todo sigue el ritmo actual, esperan que las máquinas comiencen a trabajar en la marina dentro de cuatro años y que esté concluida unos dos años después. "No se nos puede olvidar que son dos millones de metros cuadrados, hay que reparcelar y urbanizarlo, y después hay que construirlo", añade.

Por otra parte, incide en que se han mantenido varias reuniones con asociaciones ecologistas para mostrar el proyecto y que conozcan de primera mano todo lo que se quiere hacer, algo que volverán a realizar una vez que se obtengan los resultados del estudio hidrogeológico. "Nosotros somos muy claros, no queremos esconder nada. Además, somos los primeros interesados en que la Charca de Suárez se mantenga, sin ir más lejos, la construcción que se está realizando ahora mismo de un centro de interpretación se está haciendo gracias a espacio cedido por la Junta de Compensación, es suelo que está dentro del sector, además el estudio que está realizando la Universidad de Granada es a petición nuestra y es precisamente para asegurarnos de que no pasa nada", asegura.