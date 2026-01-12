El aumento de ejemplares del escarabajo de la ambrosía en Granada mantiene la alerta sobre el cultivo de tropicales

Su carácter de plaga silenciosa hace que sea más complicado detectarlo, y los síntomas que produce son tan parecidos a otro tipo de enfermedades que hace que pase inadvertido durante mucho tiempo y se tenga una falsa sensación de seguridad, rebajando las medidas. Esto es lo que ha pasado con el escarabajo de la ambrosía Euwallacea fornicatus, en la Costa Tropical, en lo que va de año se han capturado 692 ejemplares en el término municipal de Motril y las administraciones piden extremar precauciones y comunicar cualquier tipo de sospecha.

Según la información facilitada desde la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Granada a este periódico, esta plaga sigue representando un riesgo para los cultivos de subtropicales y especies ornamentales. Desde que se puso en marcha la Red de Trampas Centinelas hace casi dos años, en enero de 2024, los técnicos de Agricultura han podido confirmar la presencia de la plaga en distintos puntos del litoral granadino. En lo que va de 2025 han capturado 692 ejemplares en 11 trampas, frente a los 246 ejemplares registrados en 2024, es decir, los hallazgos han aumentado un 181%, lo que evidencia un incremento de la población y su actividad. En este sentido, apuntan que las capturas se concentran en el término municipal de Motril, mientras que hasta la fecha no se ha encontrado ningún ejemplar en las instaladas en otros municipios.

Estos escarabajos son coleópteros curculiónidos (gorgojos) de las subfamilias Scolytinae y Platypodinae. Una vez que llegan a los árboles afectados, excavan túneles en los que introducen jardines de hongos, su fuente de nutrición. Su proliferación en zonas en las que no son autóctonos pueden causar daños significativos en los cultivos y bosques, afectando la salud de los ecosistemas. Su gran capacidad invasiva se debe principalmente a tres factores: se alimentan de hongos que cultivan en el xilema de la planta invadida, y que transportan en los micangios, situados en la parte posterior de las mandíbulas -en este sentido se han encontrado hasta ocho especies de hongos asociadas, entre ellas tres patógenos de aguacate-; el número de fitohuéspedes confirmados sobre los que se ha detectado la especie Euwallacea fornicatus es muy elevado, entre ellos, numerosos árboles y arbustos que se encuentran en el medio natural de manera espontánea -arce, ficus, parkinsonia o ricino-, y otros que corresponden a diferentes cultivos -aguacate, mango y chirimoyo-, aunque en este último caso se trata de una variedad que se cultiva en Latinoamérica.

Otro factor a tener en cuenta es la velocidad y extensión de la diversificación de sus miembros. Una única hembra fecundada puede desarrollar una población estable.

El primer caso se detectó en Motril en octubre de 2023. En ese momento se puso en marcha un mecanismo de trabajo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento motrileño para monitorear a este bicho que es difícil de localizar debido a su pequeño tamaño -hasta 2’5 mm de largo en el caso de las hembras y 1,8 mm en el caso de los machos-. Posteriormente, la Consejería de Agricultura declaró oficialmente como plaga la presencia de este pequeño insecto y el hongo que lleva asociado y las medidas que tenían que adoptar aquellas personas que viesen sus fincas afectadas. Desde entonces se han confirmado nuevas zonas urbanas de Motril afectadas, como la Plaza de la Tenería y la calle Antillas, y en fincas agrícolas, principalmente en cultivos de aguacate y en ejemplares aislados de ricino.

Las medidas fitosanitarias que se han llevado a cabo incluyen podas severas, tratamientos de endoterapia y, en casos extremos, la eliminación de árboles afectados. Desde Agricultura señalan a Granada Hoy que, a pesar de estas actuaciones que se han realizado, se observa reinfestaciones, lo que obliga a mantener la vigilancia y repetir protocolos e insistir en la estrategia de los cuidados culturales.

Una de las trampas ubicadas en el Parque de los Pueblos de América de Motril / Alba Feixas

En lo que va de año han detectado cuatro árboles en distintas fincas agrícolas, afectados en diversas ramas, por lo que se ha optado por eliminar las ramas que tenían síntomas claros. A partir de verano aparecieron en las dos trampas situadas en el interior de esta finca numerosos ejemplares por lo que se realizaron prospecciones intensivas que han dado lugar a la localización de dos rodales de un par de hectáreas de extensión. Se ha procedido a la señalización de los pies afectados y se ha marcado un protocolo de actuación para las medidas fitosanitarias a llevar a cabo que se están realizando una vez recogido el fruto.

No es un tema baladí, motivo por el que desde la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural advierten que la plaga podría estar algo más extendida de lo que reflejan los datos oficiales, debido a la dificultad para identificar síntomas, pues estos no son fáciles de detectar a primera vista.

La bajada de temperaturas también reduce los vuelos

Con la bajada del mercurio, más o menos entre diciembre y febrero, este coleóptero curculiónido disminuye su vuelo y la capacidad de expansión, ahora mismo se encontraría en fase de invernación, de ahí la importancia de atajar las plantas infectadas antes de que aumenten las temperaturas y vuelvan a estar más activos. Desde la Delegación apuntan que se reduce durante este trimestre el seguimiento en la mayoría de sus trampas, a excepción de cinco de ellas, distribuidas por distintos puntos de la costa, y de las que seguirán pendientes estos meses.

En 2026 no bajarán la guardia. Desde la Delegación de Agricultura señalan que continuarán tanto con la Red de Seguimiento como con la campaña informativa dirigida al sector de subtropicales y a la población general, que podría incluir talleres, charlas en municipios, material divulgativo y acciones en redes sociales. "Cuanta mayor colaboración tengamos de los agricultores, y se realicen labores de poda y destrucción inmediata, más dificultad encontrará la plaga en expandirse", apuntan.

Al hilo, recuerdan a los agricultores que no se puede bajar la guardia, y que es precisamente en estos meses del año, cuando los escarabajos menos vuelan, cuando hay que poner más atención a lo que se hace para adoptar las prácticas necesarias durante la temporada de poda, y así disminuir su expansión.

Desde la Consejería recuerdan la importancia de comunicar cualquier sospecha de presencia de la plaga y seguir las recomendaciones técnicas para evitar su propagación, protegiendo así la producción agrícola tan singular y el patrimonio vegetal de la provincia.

Los responsables de las explotaciones agrícolas y otras superficies con cubierta vegetal que se encuentren en el radio de acción, deben realizar prospecciones para determinar su presencia y, en caso afirmativo, dar aviso a las autoridades competentes. A las labores que desarrollan desde Sanidad Vegetal se ha sumado el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA), que ha iniciado varias líneas de investigación.