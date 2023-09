Las canalizaciones, la promoción turística o la digitalización del ciclo del agua: Los grandes pilares de cuatro años al servicio de la Mancomunidad

El 12 de septiembre de 2019, María José Sánchez, se convirtió en la primera alcaldesa en ser investida como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical en los 26 años de funcionamiento de este organismo. Cuatro años de trabajo después, y con el objetivo de perseguir el consenso más allá de intereses personales y partidistas en temas trascendentales para la comarca, y de luchar incansablemente, junto a otras administraciones por las canalizaciones de Rules, hace balance de su gestión al mando del ente mancomunado.

"Han sido cuatro años de mucho trabajo, he tenido que cambiar la perspectiva de lo que es ser alcaldesa de un pueblo (Albuñol) a mirar por una comarca entera o luchar por los objetivos supramunicipales", explica Sánchez mientras asegura que ya conocía el trabajo que hay detrás de un ente como este al pertenecer al equipo de gobierno del antecesor presidente.

Un mandato que ha contado con un antes y después, marcado por la pandemia. "Hemos tenido dos años intensos de trabajo y otros dos más tranquilos, en los que nos hemos tenido que sentar y replantear como redirigir los objetivos políticos. Durante un ejercicio entero redirigimos el dinero que teníamos disponible para los patrocinios de actividades sociales para centrarnos en aquellos que lo estaban pasando realmente mal en los ámbitos del comercio, la hostelería o el turismo. Aunque se han quedado cosas por hacer, el balance final de la legislatura es satisfactorio", asegura mientras incide en que una de las grandes líneas de trabajo en las que han incidido es en la necesidad de llegar a un acuerdo para comenzar las obras de las canalizaciones de la presa de Rules, sin olvidar el cometido principal de la institución, mejorar la eficiencia del ciclo integral del agua. "Hemos mantenido infinidad de reuniones, peticiones, manifestaciones, presentado proyectos y propuestas con las que sólo buscamos poner fin a los problemas del agua para abastecimiento de la población y el riego de nuestros cultivos. Y lo hemos conseguido. Al menos esto ya ha cogido la marcha". "Cuando entramos al gobierno de Mancomunidad no había nada de las conducciones, había solo un proyecto metido en un cajón, sin embargo en estos años se ha conseguido poner sobre la mesa los proyectos básicos de los once desglosados, se ha hecho toda la tramitación ambiental, está en licitación el desglosado 9, que es el tronco común a todo el abastecimiento y el regadío de la zona. Además el tres está en marcha y tenemos el compromiso por parte del Ministerio de Medio Ambiente de hacer los proyectos de ejecución de los once desglosados. Se ha hablado de mecanismos de financiación, y a día de hoy diría que está cerrado todo el proyecto de las conducciones".

En este sentido, incide en que se trata de un trabajo "ingente". Por ello, agradece el trabajo que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente, "llevábamos más de dos décadas hablando en la Costa de las conducciones, pero no sabíamos que el proyecto como tal, no existía. El trabajo y el camino están iniciados, y creo que en el primer trimestre del 2024 podremos ver las máquinas trabajando, además está el compromiso de las diferentes administraciones para realizar obras complementarias y que la ciudadanía pueda utilizarlas, como la Estación de Palmares".

Una reivindicación que no conoce de colores políticos. "Quien me conoce sabe que soy socialista, pero por encima de todo están los intereses de mis vecinos, y en este caso, los de la Costa Tropical. Hemos tenido tres proyectos principales -espigones, conducciones de Rules y el tren Motril-Granada- en los que, independientemente de los intereses políticos de las formaciones, hemos reivindicado. Han sido las tres grandes reivindicaciones por las que hemos trabajo, sin pensar en quién gobierno, y creo que quien me suceda en el cargo debería tener la misma actitud, no entrar en polémicas y luchar porque son proyectos de desarrollo que permitirán el despegue económico de toda la comarca de la Costa", señala.

La lucha por equiparar a los municipios

Uno de los objetivos marcados al inicio de la legislatura era dar mayor protagonismo a las poblaciones pequeñas. La Costa es una comarca muy heterogénea en la que conviven la capitalidad de Motril, un núcleo de 60.000 habitantes, con otros de 400 o 500. En este sentido, siguen trabajando para hacer una discriminación positiva hacia los pueblos pequeños, y muestra de ello es el ciclo integral del agua. Un vecino del litoral granadino paga lo mismo por el servicio público, viva donde viva pese a que en algunas zonas puede ser más barato que en otras, esto hace que un vecino de Jete reciba la misma calidad en el servicio que una persona que viva en el centro de Motril o de Almuñécar.

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios, explica que han trabajado por "echar una mano a los municipios pequeños, haciendo políticas de desarrollo sobre todo a nivel social. Además de asegurar que el servicio sea el mismo, independientemente de la localidad".

Otro de los objetivos era que todos los municipios fuesen en la misma dirección para atraer al turismo. "La marca Costa Tropical nos tiene que representar a todos, desde los municipios de la Contraviesa, a los de Río Verde, Vélez de Benaudalla, Motril, Salobreña o Almuñécar. Es importante crear un destino turístico que abarque a todos los sectores ya que, vender la marca con todos los factores es mucho más atractivo que por separado". En esa línea, la Mancomunidad ha trabajo de forma conjunta con el Patronato de Turismo de la Diputación de Granada, se ha puesto en marcha el Plan Estratégico de la Costa Tropical y se han desarrollado actividades para que "el turismo de la comarca vaya al alza". "La tarea pendiente es el desarrollo turístico en municipios que no lo tienen, así como el producto turístico alternativo, por lo que queda mucho por hacer tanto para el Patronato como para la Mancomunidad".

PERTE de digitalización del ciclo del agua

El control y la correcta gestión del uso del agua es un desafío constante, en el que las distintas administraciones trabajan de manera coordinada para su correcta gestión. Este proyecto impulsa el uso de las nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua, lo que permite mejorar su gestión, aumentar su eficiencia, reducir las pérdidas en las redes de suministro y avanzar en el cumplimiento de los objetivos ambientales marcados por la planificación hidrológica y las normativas internacionales.

En este sentido, la responsable de la Mancomunidad, señala que se deja canalizado un gran proyecto que complementa los casi ocho millones de euros que se han realizado en inversiones en el ciclo integral del agua en los municipios de toda la comarca, incidiendo por ejemplo, en la eficiencia energética. "Es importante porque, sobre todo en los últimos tiempos, los precios de la energía han subido muchísimo, sin embargo desde Mancomunidad no se le ha repercutido al ciudadano. Seguimos manteniendo las tarifas, e intentar hacer esa contención del gasto para que la empresa concesionaria que presta el servicio no traslade al ciudadano los costes, ha supuesto una labor importante de fiscalización y de control del gasto".