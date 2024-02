Las obras del espigón de Motril comenzarán después de verano y estarán listas en 2025

Nadie ha querido perderse la presentación de los detalles técnicos del futuro espigón de Motril. Las administraciones locales, empresarios y sociedad civil llevan años reclamando una solución a la fuerte degradación que sufre el litoral motrileño tras el paso de los temporales. Han sido necesarias muchas protestas, reivindicaciones, visitas en despachos y quebraderos de cabeza hasta llegar a este momento. El espigón de Playa Granada empieza a rodar y, si no surge ningún contratiempo, estará finalizado antes de verano de 2025.

Obra que supera los 7,5 millones de euros licitados por por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para la estabilización de las playas del frente litoral comprendido entre la desembocadura del río Guadalfeo y el puerto de Motril, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al que pueden presentar sus ofertas las empresas interesadas hasta el próximo 19 de marzo, según recoge la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una vez adjudicadas, la constructora tendrá ocho meses para concluirlas, por lo que si todo marcha en plazo, y se respeta la temporada turística, tal y como se ha indicado en varias ocasiones, el dique que evitará la continua destrucción de uno de los litorales más turísticos de Granada comenzará a construirse este mismo mes de septiembre.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado durante una visita para explicar de forma oficial los trabajos que se llevarán a cabo en la construcción del espigón que el objetivo de las obras es "dar solución a la problemática existente en el entorno de Playa Granada", en el que existe una fuerte erosión, de ahí que se haya optado por la construcción de un espigón de unos 250 metros ubicado en la Punta del Santo y una alimentación artificial de arena del tramo comprendido en la zona de Playa de Granada, a lo largo de alrededor de dos kilómetros.

Fernández ha aclarado que "esta actuación no viene sola porque solo es un ejemplo de la planificación económica del Gobierno de España, cuya hoja de ruta en la provincia granadina se mantiene plenamente activa junto a otras obras en marcha tanto en la costa", y que han estado paralizados durante muchos años.

Para llevar a cabo esta infraestructura y la regeneración de la playa realizarán un trasvase de más de 710.000 m3 de arena, principalmente de las playas de Poniente y El Cable, además de la rambla de Molvízar, que permitirán ganar metros a una playa degradada por el paso del tiempo y disminuir la distancia desde el paseo a la propia ribera en el caso de Poniente. Es decir, la transformación de Playa Granada también supondrá el reajuste de la línea de costa de estas dos playas que volverán a lucir como en la década de los 80, cuando aún no estaba construida la presa de Rules y la variación de anchos entre los tramos litorales de levante y poniente no eran tan significativos.

El futuro espigón de Motril tendrá unos 247 metros de longitud, el morro de esta estructura alcanzará prácticamente la profundidad de cierre una vez regenerada la playa, impidiendo así el paso de sedimento. Servirá de soporte al material transportado, conformando un punto de control para la gestión del sedimento. La playa quedará dividida en dos sectores, lo que permitirá su estabilización con el tiempo.

El espigón se adentrará en el mar algo más de 178 metros en línea recta hasta alcanzar la batimétrica 5,6 metros, a continuación se curva hacia poniente con un radio de 75 metros. Según las previsiones, la idea es iniciar el proyecto con la construcción del espigón de Motril y posteriormente, llevar a cabo la regeneración de la playa.

Las actuaciones más comprometidas desde el punto de vista ambiental será el vertido del material, por la posible turbidez que pueda generar. Por este motivo se ha determinado la colocación de cada tipo de material.

Para llevar a cabo dichas obras, dispondrán unas balizas flotantes para señalizar la zona de actuación de acuerdo con las indicaciones de Capitanía Marítima y de la Autoridad Portuaria. Posteriormente, contarán con un equipo formado por dos retroexcavadoras y un camión volquete de 18 m3. Según las estimaciones realizadas, calculan que serán necesarios cerca de dos meses para llevar a cabo estos trabajos.

Posteriormente, cuando se inicien las labores de regeneración de la playa se emplearán 13 equipos compuesto por una pala retroexcavadora de 30 toneladas y un camión basculante 6x6.La medición de relleno de arena de playa se eleva a 756.978m3, por lo que la duración estimada de unos 120 días. En total, las obras tendrán una duración de ocho meses.

El proyecto del espigón de Motril

Sobre la actuación que se va a llevar a cabo en pocas fechas, Miguel Ángel Fernández, jefe de servicio de la Demarcación Provincial de Costas, ha explicado que "se persigue que el espigón cause el menor impacto visual posible al levante de la estructura y que se estabilice la fachada que queda desde la Punta del Santo hasta la desembocadura del Río Guadalfeo". Un proyecto de regeneración que consta del propio espigón, una estructura de 247 metros de desarrollo con 80.000 toneladas de piedra de escollera y un tamaño superior a tres toneladas, y posteriormente se realizará la regeneración de la playa con una aportación de 80.000 metros cúbicos de arena.

"En los últimos 10 años la playa de Poniente ha crecido unos 50 metros" por aportes que se han ido quedando al abrigo del Puerto de Motril, por lo que la intención es devolver esa arena que ha pasado de Playa Granada a Playa de Poniente con el paso del tiempo tras los distintos temporales, ha añadido.

La obra del espigón se podrá seguir perfectamente desde tierra. Una maquinaria especializada se encargará de echar la piedra de cantera directamente al mar desde tierra, por lo que se podrá seguir la obra en directo. "Se trabajará entre septiembre de 2024 y junio de 2025, no trabajaremos en verano, por lo que de ser necesario más tiempo, se retomaría la obra en otoño del 2025", ha reseñado Fernández, quien incide que si se diese el caso, no supondría ningún perjuicio ya que la estructura del espigón estaría realizada y los distintos temporales no tendrían que suponer ningún problema en esta zona del litoral.

El teniente de alcalde de Playas del Ayuntamiento de Motril, José Peña, ha reseñado que el espigón llega para "satisfacer las necesidades que tiene la costa, a defender y perseverar el espacio, tanto de la playa de Poniente como de playa Granada", y ha celebrado el anuncio, muy esperado en la costa, ya que "no podíamos seguir mirando el parte meteorológico para ver si un nuevo temporal podía llegar para causar daño a nuestras playas".

Por último, el presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, ha valorado de forma positiva el anuncio del futuro espigón que "solucionará uno de los grandes problemas que sufría una de las playas más emblemáticas de la Costa de Granada tras la llegada de los distintos temporales".

Trujillo ha incidido en que ha sido una tramitación muy extensa en la que han tenido que realizar multitud de cambios en los proyectos, lo que ha conllevado muchas reuniones, reivindicaciones y desplazamientos que "se podrían haber evitado si se hubiese llegado a este punto rápido", de hecho, ha recalcado que desde Costas les han indicado que el plazo de tramitación para este tipo de proyectos es unos 10 años, aunque espera que el resto de proyectos lleguen en poco tiempo.