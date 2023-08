El feminismo se une en Motril y se concentra este sábado para pedir la dimisión de Luis Rubiales

El feminismo se une y se lanza a la calle para ganar 'el partido'. Luis Rubiales sorprendió este viernes a la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al anunciar que no dimite de su cargo de presidente, como comunicó ayer a su entorno cercano, y denunció que en su caso "se está ejecutando un asesinato social" del que se defenderá en los Tribunales, aunque pidió perdón "sin paliativos" por lo ocurrido tras la final del Mundial femenino.

El partido político Izquierda Unida de Motril ha anunciado, mediante redes, que continúa el partido. Convocan a cualquier persona para este sábado 26, a las 19:30 horas en el polideportivo de Motril, para posicionarse "contra el patriarcado, su discurso y su intención de seguir usando nuestros cuerpos sin nuestro permiso".

Desde 'Motril Feminista', municipio donde Rubiales se ha criado, quieren hacer pública su repulsa y el "más profundo rechazo por los actos, declaraciones y actitud de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, tanto en la final del Mundial de Fútbol Femenino, como en los días posteriores".

Desde la plataforma lamentan "profundamente comprobar que sigue siendo absolutamente imprescindible el feminismo como movimiento social para reivindicar la defensa de los derechos de las mujeres, que están en constante peligro de vulneración con las excusas y justificaciones más banales, y lo que es más grave, en este caso, el intento de igualar la culpabilidad entre víctima y agresor".

Además, reivindican como "motrileñas y motrileños feministas , nos produce un enorme desagrado ver como el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, mancha la imagen y nombre de nuestra ciudad. Del mismo modo, su ego misógino y desmedido opaca e invisibiliza el gran logro del deporte femenino, dado que deberíamos estar celebrando la victoria de las jugadoras y los avances conseguidos en un ámbito masculinizado".

Por último, quieren también trasmitir "al señor Rubiales que ya está bien, que no consentiremos su victimización y su intento de culpabilizar a la señora Hermoso. Y es que, pese a la avalancha de críticas recibidas desde distintas disciplinas y contextos, no ha comprendido el daño y perjuicio que pueden acarrear sus acciones y actitudes a la sociedad en su conjunto y a las mujeres en particular".

Otras ciudades españolas se concentran para pedir la dimisión de Rubiales

Un grupo de personas ha sido convocado en la tarde del viernes a través de las redes sociales para manifestarse contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, por el polémico beso a la futbolista Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino y mostrar el apoyo a las jugadoras de la selección española de fútbol.

Ante la sede de la RFEF, en Las Rozas, las manifestantes han sacado una "tarjeta roja" para pedir la dimisión de Rubiales y de toda la Junta Directiva de la RFEF, con cánticos como "Rubiales, palmeros, estáis en fuera de juego" o "Jenni, hermana, aquí está tu manada".

Además, durante el transcurso de la protesta, que ha durado unos 45 minutos y estaba convocada a las 20:00 horas, se ha leído un manifiesto reivindicando el cese de la Federación por el "discurso machista" del presidente de la RFEF que, en sus palabras, "ha culpabilizado" a Hermoso por el beso.

Asimismo, la Plataforma 8M Toledo ha llamado a la ciudadanía a concentrarse este viernes en todas las capitales de provincia después del "horrible discurso de odio" del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. En Toledo, han convocado en la Plaza de Zocodover de Toledo" para pedir la dimisión de Rubiales. En Cuenca capital también se ha programado otra concentración similar y con el mismo lema: '#Hay que echarle', pero para este sábado 26 de agosto a las 12:30 horas en el cruce Carretería con Sánchez Vera.

Además, decenas de personas se han concentrado esta tarde en la Federación Cántabra de Fútbol en Santander, convocadas por la Comisión 8 de Marzo, para pedir la destitución inmediata de Rubiales. En el acto, los participantes, en su mayoría mujeres, han gritado consignas como "no es un beso, es una agresión', "fuera el machismo de las instituciones" o "esas chicas son las campeonas", así como otros de apoyo a las mujeres y contra Rubiales.

También han coreado cánticos dirigidos a la futbolista cántabra de la Selección Española, Athenea del Castillo, que esta tarde ha mostrado públicamente su apoyo a Hermoso en Twitter, con el mensaje 'Estamos contigo' y una foto de su compañera alzando la copa del Mundial tras la victoria. A la concentración han asistido también las directoras generales de Deportes e Inclusión Social, Familias e Igualdad, Susana Ruiz y Tamara González, respectivamente, en nombre del Gobierno de Cantabria, y otros representantes políticos.

Por otra parte, la plaza de la Constitución, en Oviedo, también ha acogido en la tarde de este viernes una concentración convocada por el colectivo 8M Movimiento Feminista en Asturias contra Luis Rubiales. 'Madreñazu al patriarcado' 'Basta. Somos imparables' o 'Todas somos Jenni' son los lemas que se han podido leer en las pancartas que han llevado los asistentes.

El Gobierno se posiciona a favor de Jenni Hermoso

El Gobierno ha prometido "actuar" sobre la situación del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, después de que la jugadora Jenni Hermoso exigiera la adopción de "medidas ejemplares" contra él por el beso que le dio en la boca tras la final del Mundial femenino.

Después de que la futbolista haya roto su silencio, delegando la defensa de sus intereses en su sindicato, FUTPRO, han aumentado aún más la presión política y las críticas.