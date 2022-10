“Es injusto y un perjuicio para la Costa que nuestras infraestructuras no estén ya en funcionamiento”

"Es inaceptable la partida que el Gobierno destina a la Costa en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado, llevamos mucho tiempo trabajando y reivindicando unas infraestructuras vitales para el desarrollo económico de la comarca y la provincia, estábamos esperándolos con muchas ganas y nos vuelven a olvidar", lamenta el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez Martín-Feriche.

El empresario afincado en el litoral granadino desde hace cerca de 18 años, fue presidente de la asociación de Empresarios de la Costa Tropical de 2008 a 2012, en 2010 entró en el ente cameral y es uno de los impulsores de la Plataforma por las Infraestructuras que, de forma incansable, reivindica la construcción de todos los desglosados de las canalizaciones de la presa de Béznar-Rules, la conexión ferroviaria entre Granada y el Puerto de Motril y la realización de los distintos espigones para tener una buena defensa del litoral.

-En los últimos días se ha dado a conocer el borrador de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué le parecen?

-Es inaceptable, un año más vemos como no hay una respuesta a las verdaderas necesidades en materia de infraestructuras de la Costa, desde luego vamos a seguir con el programa de movilizaciones porque son demandas históricas que tienen que tener una respuesta afirmativa.

Creo que en los presupuestos no hacen ni siquiera mención a la reivindicación de la conexión ferroviaria. La oportunidad del tren es ahora o nunca, además de por la cantidad de dinero que llegará a través de los fondos Next Generation, se está revisando el reglamento de transporte europeo por lo que es el momento para que el Gobierno planteé la impulsión de la línea entre el Puerto de Motril y Granada. No sabemos cuándo será la próxima revisión de ese plan, pero si el Gobierno lo plantease ahora y la comisión europea lo aceptara, estaríamos hablando de algo que podría verse hecho dentro de unos 20 o 30 años, en caso contrario tendrá que pasar nuevamente mucho tiempo antes de que se vuelva a hablar sobre la necesidad de construir esta infraestructura. Ahora es el momento histórico idóneo para hacerlo.

-Hay una sensación generalizada que sale a relucir cada poco tiempo de que la Costa es una de las grandes olvidadas…

-Efectivamente, es absolutamente injusto y un perjuicio increíble que estas infraestructuras no estén hoy en día en pleno funcionamiento. Este hecho nos pone una y otra vez en una situación de desventaja respecto a otras comarcas y provincias, por ese motivo no entendemos muy bien porque otra vez el Gobierno no es capaz de dar una respuesta a estas necesidades.

De todos modos, y en relación al borrador de los PGE, aún tenemos un halo de esperanza de que se den cuenta del agravio que se está cometiendo con la Costa y que se incluyan unas partidas que permitan realizar los tres proyectos.

-Defienden a capa y espada que es una tierra de oportunidades…

-Estamos en el Trópico de Europa, la Costa es un lugar magnifico para vivir y hacer negocios. Tenemos buenas comunicaciones por carretera, junto al mar Mediterráneo, una gran potencialidad alrededor del Puerto con casi un millón de metros cuadrados que estarán operativos dentro de muy poco para la implantación de empresas. Negocios muy potentes que operan desde aquí gracias a una sociedad interconectada. Y tenemos tres aeropuertos a menos de una hora, la potencialidad de Málaga, Granada y Almería muy cerca.

-Pero las infraestructuras que demandan son necesarias para seguir progresando…

-Está claro que hay infraestructuras que influyen en las decisiones de los empresarios a la hora de embarcarse en un proyecto nuevo y es algo que está en manos del Gobierno, pero los tres proyectos son necesarios e igual de importantes para nuestro desarrollo. Me gustaría que en lugar de venir a anunciar que algún desglosado se va a poner en marcha dentro de pocos meses, que nos digan cuando van a estar todos los desglosados listos, cuando van a apoyar el ferrocarril a nivel de la unión europea y cuando van a estar listos los espigones.

Hay un compromiso del Gobierno y del secretario de Estado para tener los 9 desglosados siguientes redactados este año. Estamos en octubre y aún no sabemos nada, lo que está claro es que son necesarios porque significa que la obra sigue su curso y no vamos a estar todos los años a expensas de que se redacten. El año que viene es un año electoral y vamos a estar permanentemente recordándoles a los políticos que tienen que tomar la decisión que no están cumpliendo.

-La Costa y la provincia no pueden esperar no pueden esperar otra década para ver otra infraestructura hecha…

-Eso es fundamental, sobre todo con Rules y los espigones. El ferrocarril es distinto y llamativo, la Junta de Andalucía nos apoya, nos hemos reunido con grupos parlamentarios europeos y con comités influyentes de la unión europea y sin embargo el Gobierno de España no mueve ficha. Nos hemos reunido en numerosas ocasiones con ellos, me consta que desde la Diputación de Granada también han mantenido reuniones con la ministra. La lástima es que estamos en un periodo muy concreto de revisiones de las redes de transporte europeas y que simplemente el Gobierno de España apoyara está infraestructura facilitaría que en el futuro pudiéramos tenerlo.

Y con los espigones lo mismo. Sabemos que es un tema complejo y la delegación de Costas está trabajando en buscar soluciones, pero quizás sería interesante que el Gobierno nos contase de forma específica en que situación está cada una de las infraestructuras.

- Precisamente desde la Cámara de Comercio se estaba trabajando para favorecer las sinergias y los espacios para este tipo de empresas y trabajadores, ¿no?

-Estamos trabajando en un coworking. Es nuestro granito de arena para generar un espacio donde los emprendedores puedan instalarse y desarrollar sus primeras ideas. Queremos colaborar y ayudar a las instituciones para que esta comarca sea un lugar de referencia en unos pocos años. La Costa tiene que ser permeable a lo que está sucediendo en otras partes. Si vas a Málaga y visitas el Polo Digital, independientemente de lo que tienen en el parque tecnológico de por sí, es increíble la ciudad que tienen enfocada al futuro.

Si visitas Granada y ves la potencia que tiene la Universidad y todo lo que está haciendo con el proyecto del acelerador de partículas o la potencialidad de instalar la Agencia de Inteligencia Artificial, además del mundo en el marco de la salud, Motril y la Costa tienen que ser permeables y pensar que estar a 35 minutos en coche de Granada o 50 de Málaga no es distancia. Tenemos que hacer algo para empezar a estar en esos trenes, y en eso el coworking puede ayudar.

- ¿Es el momento de mirar más allá?

-Por su puesto. Nosotros hemos empleado tiempo en ir a ver lo que está pasando en Málaga y Granada, por ejemplo, Almería también tiene muchas cosas que ofrecer. Está claro que tenemos nuestra forma de ser y de entender la vida, pero tenemos que conseguir estar cerca de todo esto que está surgiendo a nuestro alrededor porque es el futuro.

-Y el empresariado de la Costa, ¿cómo lo puede trasladar a sus negocios?

-Desde la Cámara tenemos que fomentar encuentros empresariales con estas realidades, y llevar a nuestros empresarios allá donde están estos modelos, y a la inversa. Hay que fomentar puentes en ambos lados porque son fundamentales. El mejor ejemplo que se me ocurre es el de la autovía. Hace algunos años teníamos el problema que no hay forma de que terminasen la autovía, y luchábamos para que esos 80 kilómetros estuviera conectados. Y aunque entendíamos que para nosotros era un gran problema que el resto no entendía ni le preocupaba nuestra demanda. En ese momento yo era presidente de Aecost, y Ángel Gijón era el de la Cámara, y dijimos: tenemos que conseguir que nuestro problema sea un problema mayor, y fue cuando nos pusimos a hablar con Málaga, Granada y Almería. Les hicimos entender que nuestro problema era también el suyo, porque no podía comunicarse, era un problema de todos, y fue de esa forma como se terminó la autovía.

Esto es exactamente lo mismo, estamos en una zona que no puede convertirse en una isla, tiene que formar parte del continente del futuro, y eso depende de los que está surgiendo a nuestro alrededor.

La gente joven también juega un papel muy importante, es la que tiene que presionar a los políticos e instituciones para intentar hacer las cosas diferentes. Creo que la oportunidad está en nuestras manos.