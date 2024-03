La artista motrileña Violeta Hódar pone nombre a una de las aulas del colegio Río Ebro por el 8-M

El nombre de la artista motrileña Violeta Hódar permanecerá junto al de grandes referentes como Clara Campoamor, Elvira Lindo o Almudena Grandes, entre otras, gracias a la iniciativa del colegio de educación Río Ebro de Motril. Con emoción y agradecimiento, Violeta ha regresado a su antiguo colegio para visitar al alumnado del centro, hablar con algunos de ellos y descubrir una de las aulas que, desde hoy, lleva su nombre.

"Es una de las actividades de Igualdad por el 8-M que hemos organizado. Nuestro centro lleva mucho tiempo trabajando educativamente en materia de igualdad, y las aulas tienen nombres de mujeres importantes, nos quedaba un aula pequeñita, muy coqueta, de Audición y Lenguaje que no tenía madrina, y la seño María del Mar, que es la especialista de audición y lenguaje decidió que Violeta era la idónea por ser un referente además de antigua alumna del cole", explica la maestra de infantil y una de las organizadoras del proyecto, Encarni Barragán.

Añade que otro de los motivos para elegirla es que en su nuevo camino como artista "podemos enseñar a los más pequeños su cara y los movimientos de la boca al hablar o cantar, sin olvidar el orgullo que tenemos de ver como ha crecido y es toda una mujer, no podemos olvidar cuando ella paseaba por estos pasillos o se iba a las escaleras del patio en la hora del recreo. Pensamos que era un bonito regalo porque la conocemos y sabemos los valores que transmite, además de estar siempre muy vinculada, tanto ella como su familia con la defensa de la igualdad y de los derechos de la mujer".

Por su parte, Sandra Ruiz, directora del centro, incide en la emoción de ver a antiguos alumnos regresar al centro y que puedan compartir parte de su tiempo con nuevas generaciones de niños y niñas que están empezando a formarse. "Desde que empezamos a organizar lo de la puerta y programar todo, tanto las seños como el alumnado han estado muy involucrados, lo hacemos siempre con cada puerta, pero esta es especial por ser una antigua alumna".

Tras visitar una de las aulas, compartir algunas impresiones con los más pequeños o asegurar que le gusta el salmorejo o los macarrones, y recordarles a todos la importancia de comer sano para crecer fuertes, Violeta ha cruzado una pasarela improvisada de alumnos para desvelar la puerta de la que será a partir de ahora el aula de Violeta Hódar Feixas.

"Ha sido muy emocionante poner nombre a un aula en mi cole, además hacía tanto tiempo que no venía por aquí y que sea para esto me ha gustado mucho, además he podido ver a mujeres que han sido mis maestras, que me han acompañado en una etapa de mi vida, y ha sido muy emocionante", asegura Violeta.

Además, "ha sido muy fuerte ver a tantos pequeños llamándome, es muy bonito porque además son tan inocentes, me ha hecho mucha ilusión saber que hace unos años yo era una de ellos, que me sentaba en el suelo de esos mismos pasillos y que cada vez que venía alguien a visitarnos o las seños se inventaban una actividad para entretenernos era todo una fiesta. Veinte años más tarde soy yo la que viene de visita y encima han puesto una puerta con mi nombre", concluye.