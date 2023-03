Los servicios municipales de Motril aplazan la huelga anunciada para Semana Santa tras acuerdo con el Ayuntamiento

La plantilla de los trabadores municipales de Motril, a excepción de Bomberos y Policía Local, no irá a huelga tras alcanzar, casi ''in extremis'' un acuerdo con el Ayuntamiento en materia de personal. Una desconvocatoria que los sindicatos mantienen en el aire a la espera de que se garantice su aplicación definitiva, y que ha sido aprobado por una mayoría de los trabajadores municipales.

Los sindicatos - UGT, CCOO, CSIF, CGT y TAL y TAL- llevan un año de negociaciones con los responsables municipales con el propósito de recuperar unos derechos suspendidos durante más de 10 años por un Plan de Ajuste "para equilibrar el presupuesto y mantener los servicios públicos" y que estaba estructurado bajo las premisas de no realizar una subida indiscriminada de los impuestos y no realizar despido del personal. Entre las medidas para reducir los gastos se encontraban la supresión de complementos salariales y determinadas ayudas sociales, no se cubrirían las plazas vacantes por incapacidad temporal, jubilaciones y bajas temporales, se amortizarían las vacantes y se ampliará la jornada laboral a 37,5 horas semanales, erradicando así las horas extras, entre otras medidas.

Los trabajadores tenían previsto votar la decisión de iniciar la huelga este pasado miércoles - la huelga anunciada se iniciaba este mismo jueves-, de hecho se reunieron en asamblea para discutir las propuestas recibidas por el Ayuntamiento, pero a última hora recibieron una nueva propuesta de acuerdo que no pudieron estudiar. Algunos de los trabajadores congregados en la asamblea mostraron su descontento por esta nueva propuesta a escasos minutos de las votaciones, y desde los distintos sindicatos se anunciaba la necesidad de ampliar el plazo para estudiar las propuestas. De hecho, 21 personas no han estado de acuerdo con esta nueva propuesta y dos han decidido abstenerse, frente a las 107 que han votado a favor.

Desde los sindicatos señalan que este viernes por la mañana el comité de huelga se reunirá con la alcaldesa, Luisa García Chamorro, antes de la realización del pleno donde se decidirá definitivamente si se acuerda, o no, para iniciar las tramitaciones legales.

Una vez finalizado el Plan de Ajuste, las negociaciones se retomaron en junio de 2022, aunque aseguran que tras una primera reunión observaron como se trataba de una estrategia de dilatación, muestra de esta afirmación, es que en los 10 meses que dura ya el proceso, tan solo se han convocado unas seis reuniones, la mitad de ellas, en lo que va de este año y ante la presión y la movilización de la plantilla municipal, logrando reanudar el proceso de negociación a mediados del mes de enero de este año.