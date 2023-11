¿Qué ha pasado con el chiringuito Bonobo de Playa Granada?

Los vecinos de la Costa que han decidido disfrutar de un refrigerio al lado del mar en el Bonobo Beach Bar situado en Playa Granada se han llevado una sorpresa al comprobar que el chiringuito ya no está donde pensaban, en su lugar la playa vacía y un gran contenedor amarillo por el que asoman algunas maderas que formaban parte de la instalación.

Aunque no todo es lo que parece. Se trata de un requisito que tienen que cumplir los llamados "servicios de temporada en las playas" que cuentan con una licencia administrativa, lo que les obliga cada cuatro años a desmontar las instalaciones durante un mes para demostrar que no hay una vinculación con la ribera y que esta no sufre alteraciones. De hecho, en el caso del Bonobo es la segunda vez que sus dueños desmontan las instalaciones para cumplir con la ley, ya que llevan en funcionamiento en la ribera motrileña ocho años.

Los clientes asiduos del establecimientos hostelero tendrán que buscar durante el tiempo que dure el trámite una alternativa para poder disfrutar de un refrigerio al lado del mar con grandes éxitos de siempre de fondo, algo que no queda muy claro hasta cuando será exactamente.

Según explica José Antonio, el propietario del Bonobo a Granada Hoy, "la ley nos dice que tenemos que estar un mes desmontados, pero lo cierto es que ahora comienza otra lucha, ya que tenemos que volver a solicitar todos los permisos y esperar a que nos consideren aptos para volver a abrir las puertas, eso sin contar que alguien más solicite la licencia administrativa. En montar de nuevo tardaremos unas dos semanas, por lo que esperamos que todo se solucione lo antes posible y podamos volver a nuestro trocito de playa".

La licencia no les cumplía realmente hasta mayo pero han preferido realizar todo el papeleo ahora para no perder las temporadas fuertes de la Costa, aunque lamenta que es muy probable que la temporada navideña no puedan estar en funcionamiento, pese al buen tiempo que se registra en la Costa y que suele atraer a mucha gente.

Aunque lo ve difícil por todo lo que hay que realizar, si todo va bien y la administración acelera los pasos, el Bonobo podría estar de nuevo en funcionamiento para finales de año. Por el momento, explica, "tenemos mucho trabajo por delante y que solucionar mucho papeleo, pero esperamos que todo vaya bien". Los técnicos de la Junta tendrán que comprobar que el chiringuito no ocupa el espacio de playa y que la orilla se regenera durante este tiempo.

Se trata de un trámite por el que tienen que pasar todos los establecimientos de la playa que cuentan con una licencia administrativa, en el caso de Motril, son varios.