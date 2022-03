Los pescadores de Motril vuelven a faenar y buscan la manera de "hacer malabares" con las medidas del Gobierno

Los pescadores de Motril vuelven a la faena. Tras mantener la flota amarrada algo más de una semana, salvo por una pequeña expedición de dos embarcaciones, los marineros volverán al agua en busca de pescado fresco para abastecer a las distintas pescaderías, restaurantes y distribuidoras que operan en la lonja motrileña. Una decisión que han tomado pese a que consideran que el paquete de ayudas que el Gobierno pondrá a disposición de los pesqueros en periodo corto de tiempo y que les permitirá mitigar los altos costes que venían sufriendo con el encarecimiento del combustible y de la energía, entre otros, son insuficientes.

Y lo hacen de forma abatida. Están cansados de seguir luchando por una serie de mejoras laborales a las que no les ven un horizonte claro. La semana pasada, tras una primera reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, todo apuntaba a que se desconvocaba la huelga, de hecho, una pequeña comitiva salió desde el Puerto de Motril a faenar, lo que permitió la entrada de cerca de 600 kilos de producto fresco para dar alivio a las distintas empresas y comercializadoras que operan en la lonja. Pero la alegría duró poco. Ese mismo día, y tras reunirse las Cofradías de Pescadores de Andalucía, decidieron mantener la huelga hasta este mismo martes, a la espera de conocer las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, explica abatido que la flota pesquera saldrá a faenar porque "no nos queda otra", tras conocerse las distintas medidas "nos han dicho a los pescadores que quien pueda andar, que ande, y quien no, que se siente". Por lo que, "cada uno tendrá que decidir si sale rentable seguir llenando los depósitos para trabajar, y quien no pueda seguir asumiendo ese coste se tendrá que quedar amarrado y quien tenga compromisos económicos tendrá que buscar la manera de seguir trabajando como pueda".

López lamenta que las medidas puestas en marcha por el Gobierno son "insuficientes" por lo que ahora las flotas pesqueras tendrán que "hacer malabares" y aprender a "gestionar la crisis con lo que nos han dado".

Medidas

Entre las ayudas anunciadas se encuentra la reducción de 0,20 euros en el combustible durante los próximos cuatro meses, el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social a un interés reducido del 0,5%, o la exoneración durante seis meses de la tasa de pesca fresca, valorada en 2,5 millones de euros a nivel nacional.

Un paquete de ayudas que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado tras el Consejo de Ministros a la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la Federación de Cofradías y la asociación de empresas de acuicultura.

Además, se aprueba una ayuda directa de 18,18 millones de euros a repartir entre los barcos de la flota española en función de su tonelaje bruto. Planas ha asegurado en rueda de prensa que "se van a gestionar a través de un mecanismo de pagos directos a través de la administración y del ministerio", tendrá un límite de 35.000 euros y se espera que en el plazo de 30 días se pueda empezar a recibir.

Y se podrán beneficiar de la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de más de 10.0000 millones que se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre.