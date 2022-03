Los pescadores de Motril vuelven a faenar después de tres días de huelga para reclamar medidas para el sector

Los pescadores de Motril volverán a sacar sus barcos a faenar tras permanecer tres días amarrados en la dársena portuaria en señal de protesta por la "lamentable" situación en la que se encuentran desde hace demasiado tiempo con los constantes recortes en el número de días, los altos costes a los que se enfrentan o los altos precios del carburante que derivan en largas jornadas de trabajo donde no sale rentable el salir a trabajar. La decisión se ha tomado tras una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se ha comprometido a aprobar una serie de medidas en el próximo Consejo de Ministros, además de plantear una nueva línea de crédito ICO para que los pesqueros puedan sobrellevar la crisis que llevan tiempo arrastrando por los altos precios del combustible, y sopesar entre las distintas Cofradías las distintas medidas plantadas por el responsable del ramo.

Por lo que, tras tres días de huelga, los pescadores de la mayoría de la flota pesquera de Andalucía se echarán al mar a faenar para volver a abastecer de frescos a los lineales de pescaderías y establecimientos hosteleros. De esta forman dan un voto de confianza al Ministerio para que lleve a cabo todas las promesas realizadas, ya que, según explica a Granada Hoy, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, "somos conscientes de que los alimentos no pueden faltar en los mercados durante tanto tiempo, por lo que este jueves saldremos a trabajar y ya veremos la semana que viene lo que se concreta. Esperamos que el Gobierno haga su parte".

López se muestra esperanzado ya que "las medidas presentadas son de carácter inmediato y a medio plazo, que es lo que pedíamos realmente. No queríamos promesas para dentro de muchos meses, necesitábamos soluciones ya, y parece que están llegando".

Tras la reunión con representantes del sector pesquero, Planas ha adelantado la intención de aprobar una serie de medidas entre las que se encuentra la ayuda por el incremento de precios del gasoil, la exoneración temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajas en tarifas y tasas portuarias o la ampliación de una línea ICO-Saeca para prestar más créditos al sector.

El ministro no ha señalado si dichas ayudas serán fiscales o de apoyo, ya que tendrá que ser el propio Gobierno que lo decida, pero ha incidido en la existencia de riesgo en la rentabilidad de los buques pesqueros, motivo por el cual estaría justificado que tanto el Gobierno como la Unión Europea "habiliten las medidas necesarias para retornar a la rentabilidad del sector".

Una situación que no es nueva para el sector

"¿Cómo explica un pescador en su casa que no trae dinero para comer después de horas y horas de trabajo y de haber traído fruto a tierra?", pregunta a la vez que se aqueja un patrón de barco del Puerto de Motril donde, pese a haber permanecido durante tres días en huelga, se han acercado cada mañana para arreglar las redes y nasas de pesca, comentar entre compañeros lo difícil que se está poniendo todo o mirar con tristeza como los barcos permanecen amarrados en la dársena en lugar de estar faenando. Corren tiempos difíciles para muchos trabajadores del sector primario, y eso es algo que los pescadores conocen bien. "Que la gente no se equivoque, nuestros problemas no han aparecido por la crisis de Ucrania ni por los precios del gasoil, nosotros venimos acumulando muchos recortes, grandes impuestos y restricciones a la hora de trabajar desde hace mucho tiempo", apunta otro.

Antes de la crisis de 2008 la Cofradía de Pescadores de Motril contaba con cerca de 800 afiliados, cifra que con el paso del tiempo se ha visto drásticamente mermada hasta los 120. Un 60% de la flota ha desaparecido, y de seguir la situación como hasta el momento, la cifra continuará disminuyendo. "Venimos a la lonja como el que va a un velatorio, ver los barcos amarrados para nosotros son como puñaladas en el corazón", lamenta Ignacio López, patrón mayor de la Cofradía. "No es una situación que llegue de nuevas, llevamos mucho tiempo avisando de la lamentable situación en la que nos encontramos, antes de la pandemia nos manifestamos e hicimos varias huelgas, al igual que los agricultores, el sector primario en general lleva mucho tiempo reclamando una serie de medidas que no se tienen en cuenta. Nos están ahogando y no podemos más. Cuando era joven en los barrios de Varadero y Santa Adela la primera opción que teníamos era vivir y trabajar de la pesca, ahora es difícil encontrar a un joven que quiera dedicarse a esto, no lo ven como algo que les pueda dar un futuro", señala.

Por su parte, Miguel Rubiño, patrón del barco con el mismo nombre, señala que la situación es "insostenible". "Si gastas entre 700 y 800 euros entre seguridad social, gasoil, nieve para conservar el pescado y la comida, y por lo normal vendes una media de 1.300 o 1.500 euros, los marineros también tienen que cobrar, y si al final dices que estás trabajando para pagar, pues lo comido por lo servido, pero es que también hay que ponerle dinero de tu bolsillo".

Puestos vacíos

Pese a la huelga de transportistas el pescado de la lonja de Motril estaba llegando a las principales empresas que normalmente se abastecen de ella. Los minoristas se encargaban de transportar la mercancía para asegurar el suministro de frescos en los distintos establecimientos de la Costa de Granada y la provincia. El que más se estaba resintiendo hasta el momento era el producto que venía desde otras partes de España. Situación que tras la huelga que iniciaron el pasado lunes los pescadores de Motril, al igual que la mayoría de pescadores del país, ha cambiado drásticamente.

La fotografía actual es la de decenas de pescaderías y establecimientos hosteleros con las puertas cerradas ante la imposibilidad de ofrecer un servicio a sus clientes. En el mercado municipal de Motril la mayoría de los puestos que permanecen abiertos han sufrido una considerable merma. Las carnicerías casi no tienen producto o les llega en pequeñas cantidades y los puestos de pescado directamente permanecen cerrados. Negocios como el conocido bar FM de la capital, especializado en pescado y marisco, anunciaba su cierre temporal ante la imposibilidad de ofrecer servicio; algunos bares y restaurantes especializados en pescado en la capital resisten como pueden. En la Costa, empresas como Servipesca han tenido que cerrar unos días a la espera de que los pescadores regresen a la mar a faenar para poder ofrecer nuevamente los frescos en sus establecimientos.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio López, señala que tiene conocimiento de que los clientes que se abastecen principalmente de la lonja pesquera motrileña "no les ha quedado más remedio que cerrar momentáneamente o subsistir como pueden", aunque también hay negocios que "se buscan la vida en otras lonjas y es respetable, cada uno lleva su negocio como puede".

En este sentido, López añade que, al igual que hay derecho a huelga existe el de trabajar, "hay compañeros en Cataluña que no han secundado la huelga y han salido a trabajar, es posible que haya llegado algunos boquerones o salmonetes a Mercagranada, y es fantástico que quién quiera los compre, pero no es justo. El que sale a la mar a beneficiarse de esta situación, si mañana los que si la estamos secundando conseguimos arreglar las cosas y, por consiguiente, beneficio, también querrán esas mejoras a pesar de no haber luchado por ellas".

Pese a ello, y tras las últimas decisiones adoptadas tras reunirse con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, el patrón mayor asegura que el pescado volverá a estar disponible para los compradores de la lonja motrileña desde este mismo jueves.