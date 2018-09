Año I de la era Rubén Torrecilla

Tras cinco temporadas al frente del primer equipo juvenil, Rafa Morales decidió poner fin a su etapa en el Granada CF una vez conseguido hacer historia al sumar 59 puntos, la mayor cifra conseguida en División de Honor. Ese será el reto que deba superar su sustituto, Rubén Torrecilla, pero con una diferencia y es que el cambio generacional ha provocado que sean tan sólo cinco los jugadores que continúan del anterior proyecto (Arnau, Castillo, Pepe, Neeskens y Carlos).

Pero el que fue jugador de la primera plantilla del Granada CF en el primer proyecto de Quique Pina en la entidad rojiblanca confía en la calidad de sus jugadores. Muchos de ellos los tuvo la pasada campaña en el equipo de Liga Nacional que se proclamó campeón de Liga. Torrecilla tiene claro cuál es el objetivo de esta temporada. "Tenemos gente que no ha jugado en esta competición nunca y eso quieras que no es un hándicap importante. No podemos pelear con Málaga, Sevilla, Betis o Almería por lo que lo que el objetivo es conseguir lo antes posible la permanencia y a partir de ahí intentar conseguir metas mayores", apunta.

5Continúan. El cambio generacional ha provocado que sólo sigan cinco jugadores del año pasado

Con los pies en el suelo, el nuevo técnico del primer equipo juvenil de la entidad reconoce que "se trata de una competición importante a la que acudimos con humildad, trabajando día a día como hicimos el año pasado en el Nacional, donde terminamos campeones de Liga sin tenerlo como objetivo principal".

Para ello se ha rodeado de un cuerpo técnico integrado por Diego Mainz como segundo entrenador, Juanjo Garre como preparador físico y Rafa Avilés como entrenador de porteros. Y es que como apunta, "lo importante es rodearse de los mejores".

Entre los fichajes, al margen de un total de diez jugadores que suben del Nacional, destacan Comino y Juanmi, que llegan del Antequera, Lavela (San Pedro), Torrente (Mar Menor), Adrián El Charani, delantero venezolano que llega del Carabobo y que al no haber cumplido aún la mayoría de edad no podrá jugar hasta octubre, Rafa (Betis), Víctor (Vázquez Cultural) y Kessi.

Una plantilla de 23 jugadores que ha realizado una dura pretemporada ante equipos como el CF Motril, el Guadix, el Huétor Vega, el Atarfe (al que le venció por 3-2) o el Bolton juvenil (2-0). La idea ha sido "jugar con equipos fuertes para que los chavales se vayan adaptando a competir".

Precisamente ese carácter competitivo es el que le quiere inculcar a sus jugadores y para ello Torrecilla pone como ejemplo su carrera como futbolista: "En los años que he jugado como profesional, como les digo a mis jugadores, todo lo que he conseguido ha sido gracias a mi esfuerzo. A mí nadie me ha regalado nada. Y eso es lo que les suelo inculcar a los futbolistas, que sean competitivos".

En cuanto a su estilo de juego, el ex mediocentro del Granada reconoce que "me gustan los equipos compactos, defensivamente ordenados y a nivel ofensivo alegres. El objetivo es dominar la posesión, ser combinativos... En definitiva, que los jugadores se diviertan en el campo con el balón porque a partir de ahí llegarán los goles". Confía en su plantilla de la que señala que "tenemos muchas variantes arriba porque contamos con calidad y gente con velocidad en ataque".

La principal novedad del División de Honor esta temporada está en dónde disputarán sus partidos. "Jugaremos en el Municipal de Armilla los partidos de Liga, en césped artificial, aunque entrenaremos en el estadio de La Juventud", declara. La primera cita la tendrán hoy ante el Tomares sevillano, a las 20:00 horas, en la que Dani Moreno, Rafa, Adrián El Charani y Kessi no podrán jugar.