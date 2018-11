El circuito provincial de campo a través, a punto

Este próximo sábado dará comienzo la XXIII edición de la prueba deportiva 'Campo a través', organizada por la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada en colaboración con los ayuntamientos de Cuevas del Campo, Lecrín, La Zubia y Moraleda de Zafayona. Las pruebas se prolongarán hasta el 26 de enero del 2019.

Cuatro pruebas

En esta edición se desarrollarán cuatro pruebas en distintas categorías. Se trata de pruebas participativas y de fomento del deporte que tendrán lugar en las localidades anteriormente citadas en las siguientes categorías: sub 8, sub 10, sub 12, sub 16, sub 20, sub 23, mater A-B y sénior.

La diputada de Deportes, Purificación López, señaló en la presentación del evento que “cada año va subiendo en participación y esta nueva edición alberga alrededor de 4.000 deportistas de toda la provincia, haciendo que se fomente el deporte base en los niños, en los más jóvenes y en toda la familia”.

Además, en esta edición como novedad, se van a desarrollar dos pruebas inclusivas en los municipios de Lecrín y Moraleda de Zafayona.