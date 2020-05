Belén Arrojo: “La temporada en Gernika ha sido la mejor de mi carrera deportiva”

Aunque el Estado de Alarma sigue en todo el país y se prolongará, si no ocurre nada extraordinario, hasta el próximo 24 de mayo, los ciudadanos ya pueden salir a la calle a hacer deporte. Una noticia que ha sido bien acogida especialmente por los deportistas y también por Belén Arrojo, la jugadora profesional de baloncesto nacida en Granada que ha sabido aprovechar el confinamiento para realizar actividades que habitualmente, por falta de tiempo, no puede llevar a cabo.

La alero del Lointek Gernika Bizkaia ve un alivio “poder dar un paseo que permita despejar un poco más la mente y hacer algo diferente”. Desde su retiro en Almería, donde se encuentra junto a parte de su familia, se muestra “bastante activa con todo lo relacionado con mi formación. Estoy estudiando y tengo próximamente exámenes, entrega de trabajos y eso ha hecho que los días hayan pasado más rápido”.

La competición

Porque Arrojo duda mucho que se vuelva a reanudar la competición, pese a que la Federación Española de Baloncesto emitió un comunicado en el que no especificó el fin de la competición en las distintas categorías pero sí que no habría descensos. “Oficialmente no me han dicho nada” apunta, pero entiende que “la competición se ha cancelado”. De hecho, su club el día 13 de marzo le aconsejó a ella y a sus compañeras que se fueran a sus casas y que “en el momento en el que tuviéramos que entrenar ya nos avisarían”. Una situación que, a día de hoy, aún no se ha producido.

Mientras tanto, la internacional por España ocupa las mañanas en estudiar y las tardes a “entrenar, hacer repostería y pintar con acuarela, que me ha servido para despejar un poco la mente”. Porque aunque reconoce que “siempre me han gustado las manualidades”, durante el resto del año “no tengo tiempo para prácticamente nada entre los entrenamientos y los partidos”. Pintar le relaja y tras pedir material “aprovecho las tardes para hacer algún dibujo que me ha servido también para entretenerme y que se me pasen las horas rapidísimo”.

Entrenamientos

Eso sí, como buena profesional, no olvida su preparación física siguiendo “las pautas que me han ido marcando mis entrenadores personales con los que suelo trabajar en verano”. Además, cuenta con el apoyo del cuerpo técnico del Gernika, que si lo necesitara le puede enviar planes de entrenamiento pero, como indica, “al final cada una tenemos nuestra propia rutina y distintos ejercicios para trabajar aspectos físicos concretos. Son muchos años entrenando y ya conozco una gran variedad de ejercicios que se pueden hacer”. En cualquier caso, cuenta con material como TRX y gomas elásticas de distintos tamaños, aunque señala que “con poco se puede hacer deporte aprovechando, por ejemplo, el propio peso”.

Sin embargo, el hecho de poder salir a hacer deporte le permitirá a partir de ahora poder realizar la parte aeróbica en la calle y que “al menos me dé el aire ya que tenemos esa oportunidad. Físicamente he tratado de mantener la forma, si bien no para empezar ahora a jugar”. En cualquier caso, afirma que sin la meta de los Juegos Olímpicos, “ahora tengo todo el verano para preparar la temporada que viene”.

La Selección

Y es que seguir teniendo opciones de acudir a la llamada de la Selección española era uno de sus objetivos cuando abandonó la pasada campaña el Perfumerías Avenida salmantino para fichar por su actual club. En ese sentido, resalta que “yo quería jugar para tratar de buscar un sitio en la selección, porque si no juegas no tienes ritmo de competición y es evidente que es imposible acudir, aunque sea, a la concentración previa”.

Una decisión que cree que fue acertada “tanto a nivel personal como de equipo por el compañerismo que existe”, de ahí que califique su experiencia como “el mejor año de mi carrera”. Y lo argumenta: “Buscaba minutos y lo he logrado. Nunca se me olvidará este último año ya no sólo a nivel deportivo en las dos competiciones en la que hemos participado (Liga Femenina Endesa y Eurocup), sino también por la conexión con mis compañeras, entrenador, afición y directiva”.

Trato

Pese a que cumple contrato este curso, tiene la posibilidad de renovar “que será lo más probable”, avanza. Y es que la entidad se ha portado “muy bien. Mi club no ha hecho ERTE y hasta final de marzo ha cumplido”.

Por último, no tiene un excesivo ‘mono’ por jugar. “En casa no tengo una canasta y hasta que comience la nueva temporada hay tiempo de sobra para prepararse. Es cierto que cuando termina la competición me gusta desconectar de todo, y en vacaciones suelo estar dos semanas sin hacer nada de físico y de baloncesto, menos aún. Es bueno desconectar y en este más de mes y medio que llevamos en casa lo he hecho totalmente”, concluye.