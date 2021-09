Carlos Rodríguez, la promesa ya es una realidad

El italiano Filippo Ganna remontó al belga Wout van Aert, quien marcó los mejores tiempos intermedios, para revalidar el maillot arcoíris de contrarreloj individual que ganó en 2020 en su país, en Imola.

Ganna se impuso la prueba de 43,3 kilómetros entre Knokke-Heist y Brujas, llana y para especialistas, con un tiempo de 47 minutos, 47 segundos 83 centésimas, a una velocidad media de 54,335 km/h, y con una ventaja de 5 segundos sobre Van Aert.

La victoria de italiano impidió la fiesta belga y más concretamente flamenca, ya que dos corredores de la región en la que se celebra este Mundial, Flandes, terminaron segundo y tercero.

Van Aert repitió también la plata de Imola y el joven Remco Evenepoel fue tercero y bronce, el mismo logro de hace unas semanas en el Europeo de Trento (Italia).

El joven granadino Carlos Rodríguez Cano, que con sólo 20 años fue la apuesta de la selección española para la carrera en su primera gran competición internacional, fue vigésimo quinto.

Es un puesto incluso por encima de lo esperado para un debutante que no es especialista y que, encima afrontaba un trazado que no le iba bien, ya que era totalmente plano cuando él prefiere que la carretera suba.

Declaraciones

El ciclista de Almuñécar acabó “contento” con su puesto y avanzó que “¿por qué no?” puede conseguir España dentro de una semana el maillot arco iris en la prueba en línea, en la que también participará.

Sobre la crono, en la que fue el participante más joven, dijo que es “de momento” la “más larga” de su “trayectoria deportiva”, y ha intentado “ir regulando lo mejor que podía, a la potencia que sabía que más o menos podía mantener y la verdad es que las sensaciones han sido bastante buenas”.

“He ido a más en la crono y cada vez he ido apretando más porque las fuerzas iban acompañando. Al final, me han sacado bastante tiempo los primeros corredores pero tenemos que estar contentos porque no soy de los mejores especialistas y es la primera crono de estas características que hago”, añadió en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Ciclismo.

“Lo hemos dado todo al final, que es lo importante”, se ha felicitado, ya animado a la prueba en línea del próximo domingo. Una carrera que, “para completar el campeonato, también es la carrera en ruta más larga” que ha hecho hasta ahora.

“Creo que se va a hacer bastante dura, pero eso es lo que me gusta a mí, la dureza acumulada con kilómetros”, dijo, esperanzado en poder “estar lo más adelante posible y ayudar a la selección a hacerlo lo mejor posible”. “Y, ¿porqué no?, llevarnos el arco iris”, se animó a firmar el corredor sexitano.