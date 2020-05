El Covirán Granada no devolverá dinero a sus abonados

Con la cancelación de la temporada en la LEB Oro, al Covirán Granada y al resto de clubes de la categoría se les vino un problema encima. No era otro que determinar qué hacer con el dinero ya percibido de los abonos que los aficionados pagaron en su momento para presenciar los encuentros de sus equipos y que no podrán disfrutar debido a la decisión tomada por la Federación Española de Baloncesto ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19.

La entidad rojinegra, que presentó un ERTE para paliar los efectos de la paralización de la competición, tenía claro desde un primer momento que devolverle el dinero a sus más fieles iba a ser prácticamente imposible. Y así se lo ha comunicado vía correo electrónico a sus abonados.

Por correo electrónico

En un e-mail, el conjunto presidido por Óscar Fernández-Arenas, señala que “somos un club modesto y todos nuestros ingresos provienen de los patrocinadores, los abonados y las instituciones, no disponiendo de los ingresos por televisión que tienen otros deportes”. La misiva apunta que “nuestros gastos durante estos dos meses han sido muy similares a los que hubiéramos tenido si hubiéramos acabado la competición, dados los compromisos adquiridos con jugadores, cuerpo técnico o proveedores”, pese a que con el ERTE se han reducido parte de los gastos y no ha habido viajes al quedar paralizada la competición.

Por este motivo, el Fundación CB Granada informa a sus abonados que “nos es económicamente imposible proceder a la devolución parcial del abono como nos gustaría”. Una cifra que variaría en función de la ubicación que cada aficionado tuviera en el Palacio de Deportes y que iría desde los 55 euros para el carné más caro (185 euros) y los 30 para los que tuvieran su ubicación en el nivel 3 del Palacio. Y es que a los de Pablo Pin les restaba prácticamente el 30% de los partidos en casa pues había que disputar diecisiete encuentros como local y únicamente se han podido celebrar doce. Por la instalación del Zaidín quedaban por pasar Orense, Almansa, Oviedo, Alicante y Cáceres.

En concreto, la última cifra oficial que emitió el club el pasado verano fue de 2.900 abonados, por lo que la cantidad a devolver, algo que no ocurrirá, supondría un ‘bocado’ importante para el presupuesto del Covirán, fijado en 780.000 euros para la actual temporada según señaló el máximo mandatario de la entidad a este medio el pasado mes de junio.

Compensación

No obstante, el club nazarí manifiesta en el correo electrónico que está “estudiando la manera de compensar la renovación del abono para la temporada 2020-2021 por los partidos no disputados esta campaña, pero hasta ahora nos es imposible concretar una cifra, ya que desconocemos a día de hoy el inicio de la próxima temporada, el formato de competición o el número de equipos de la misma”.

La fórmula a emplear será mediante un “importante descuento garantizado” para el carné del próximo curso dado que “no nos olvidamos de nuestro compromiso hacia nuestros aficionados”. Por último, el Fundación CB Granada agradece “de corazón” que los aficionados entiendan esas medidas y les emplaza a próximas comunicaciones.

Minuto de silencio

Por otro lado, el club avanzó que en cuanto reinicie su actividad le dedicará un minuto de silencio a “todas las personas queridas que nos han dejado, algunas de ellas muy allegadas al baloncesto granadino, que han sufrido esta terrible enfermedad que nos asola”.