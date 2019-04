Increíble pero cierto. El Covirán Granada llega a la última jornada de la competición liguera con 19 victorias en su zurrón, una cifra con la que, por ejemplo, el año pasado estaría clasificado de sobra para estar presente en la primera eliminatoria del play off por el ascenso.

Pero esta temporada la LEB Oro ha estado muy competida en la parte media alta de la tabla y el conjunto de Pablo Pin ha estado ahí metido prácticamente durante toda la liga.

Sería una pena salir de tan privilegiadas posiciones tras la disputa de la última jornada después de haber estado tanto tiempo entre los mejores y de haber hecho méritos más que suficientes.

Una pena

Tras la victoria ante el Bilbao del Domingo de Resurrección, el Covirán tuvo una buena oportunidad en su visita a Cáceres para certificar el play off, pero lo que se logró contra el más claro aspirante acompañar al Betis a la ACB no se pudo repetir ante un equipo que luchaba por asegurar la permanencia. Cosas del deporte y del que no hay dos partidos iguales.

El caso es que Pin y sus pupilos volvieron a protagonizar una mala puesta en escena y, aunque lograron remontar hasta 17 puntos de desventaja, desaprovecharon una bala. No obstante, queda una en la recámara, la que se disparará dentro de tres días.

Una final

La cita tiene día, hora y lugar: viernes 3 de mayo, 21:00 horas y Palacio de Deportes. Hay que añadir un cuarto elemento que no es otro que el rival: el Palencia.

El encuentro es una final para granadinos y castellanos pues el que gane jugará el play off. En otras palabras, un partido a vida o muerte que invita a un ambientazo en el Palacio para vivir una jornada baloncestera por todo lo alto.

El Covirán Granada sabe perfectamente que el partido ante el Palencia, que es uno de los mejores equipos de la categoría, se gana sobre el parqué, pero también en la grada. El club ha movido ficha para que el Palacio registre la mejor entrada del año. Ahora falta que los jugadores y aficionados hagan el resto porque el play off hay que jugarlo. Así sea.