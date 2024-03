Ana Alonso: "El objetivo del año era llegar a los Europeos en la mejor forma y lo conseguimos"

Ana Alonso (Monachil, 7 de diciembre de 1994) sonríe pero el cansancio es palpable en su rostro. Ha tenido dos meses frenéticos, plagados de carreras y viajes. Y éxitos. Solo esta temporada es campeona de Europa de relevos mixtos junto al catalán Oriol Cardona, medalla de plata en la modalidad de sprint también en el Europeo de Flaine-Chamonix (Francia), a lo que se suma una segunda posición en la prueba de relevos mixtos de la Copa del Mundo de Boí Taüll (Andorra). Por eso es una de las grandes referentes del esquí de montaña a nivel nacional y mira de reojo poder estar representando a España en el estreno del skimo, en la denominación en inglés de este deporte, en unos Juegos Olímpicos el próximo 2026 en los Alpes italianos.

-Con la temporada cerca de finalizar, ¿cómo se encuentra?

-Me encuentro muy cansada. Desde el mes de enero que estuve en casa dos semanas, no he parado. Después del Campeonato de Europa me puse mala y esto pudo ser muy peligroso porque pude poner en peligro todas las competiciones que me quedan. Hasta ahora, he intentado sacarlo todo, pero mis últimas carreras no fueron las mejores.

-¿Qué carrera ha disfrutado más?

-La competición que más disfruté fue el Campeonato de Europa porque era el objetivo del año. Llegué en la mejor forma y lo conseguimos: subcampeona en el sprint y campeona en el relevo junto a Oriol Cardona. Esto demostró que hay días en donde hay que sacar el mejor rendimiento y es lo que hicimos. Por otra parte, cuando salen todas las cosas bien, se disfruta mucho. Además, tenía a todo el equipo animándome. Es verdad que me faltó tener a mi familia y a mis amigos, pero sentí su energía. Conseguí muy buenos resultados y sentí mucha felicidad, no sólo por mí, sino también por toda la gente involucrada en mi preparación.

-¿Y cuál ha sido la más dura?

-La carrera más dura fue la individual en Val Martello, en Italia. El lugar donde se disputa me encanta porque es un sitio muy puro de esquí de montaña: no hay medios mecánicos, está todo muy perdido y alejado de las estaciones de esquí, y siempre la organización intenta hacer que la carrera sea bonita, alpina, técnica. Pero en esta carrera, desde la salida, estaba muy cansada. No me encontraba bien y cuando quieres hacer un buen resultado, y de repente estás vacío y no tienes nada, estás como fuera de juego. Tuve muchos momentos de querer retirarme. Pero, al final, de eso trata el deporte: hay días que peleas por estar en pódium o estar en top 10, y otros días tienes que pelear por acabar una carrera.

-¿Cuáles serán sus próximas carreras?

-El último objetivo de la temporada serán las finales de la Copa del Mundo en Cortina d'Ampezzo, que serán del 6 al 10 de abril y donde haré todas las carreras: individual, vertical, sprint y relevo.

-¿Se ve en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026?

-Este año todavía no se han conseguido plazas olímpicas, será el año que viene. Los resultados que hemos hecho este año en relevos nos dan mucha seguridad porque somos un equipo fuerte. España es una potencia en esta modalidad. De hecho, ahora mismo, vamos segundos en el ránking por países, así que sabemos que estamos ahí. Pero bueno, el año que viene será todo diferente porque hay muchos países que antes no se tenían en cuenta y ahora se están poniendo las pilas. Lo importante es ser el año que viene competitivos de noviembre hasta abril y que las parejas que se vayan haciendo sean potentes. Que España no consiguiera una plaza sería muy complicado. Los participantes no se sabrán hasta un poco antes de los Juegos Olímpicos.

-¿Cambiará su forma de entrenar o seguirá la misma metodología?

-Este año he seguido con la misma dinámica de los últimos años porque quería participar en todas las modalidades de carreras de la Copa del Mundo. Pero el año que viene reduciré el número de carreras y me centraré en las que van a ser olímpicas (sprint y relevo). Seguramente tendré que cambiar un poco la forma de entrenar, porque no tiene nada que ver prepararse para una carrera de una hora y media que una que dura tres minutos. Tendré que intensificar mucho más las sesiones de fuerza y potencia. Además, tenemos que estar preparados porque en los próximos años el nivel va a subir muchísimo al ser modalidades olímpicas.

-Oriol Cardona es su compañero en la modalidad de relevo mixto: ¿cómo entrenan si cada uno vive en una ciudad distinta?

-Oriol vive en el Pirineo catalán y yo, en Sierra Nevada, pero en la pretemporada el equipo hace muchas concentraciones e intenta que hagamos esos entrenamientos de calidad que no podemos hacer durante la temporada. Hace dos años, Oriol y yo hicimos nuestro primer relevo y siempre hemos tenido mucha confianza el uno con el otro. Para mí, correr con Oriol es un lujo porque es el mejor en la disciplina y me da mucha seguridad.

-Cuando las condiciones atmosféricas no son óptimas, ¿se trasladan a otros lugares para entrenar?

-En otoño, el equipo se traslada a glaciares para encontrar condiciones óptimas de nieve para entrenar. Hacemos estas concentraciones y sumamos ese trabajo que en casa no podemos. Es verdad que estos últimos años, las condiciones de nieve europeas son cada vez más malas, pero las pruebas olímpicas no requieren de mucha nieve. El año que viene yo seguiré preparándome en Sierra Nevada porque hay unas condiciones idílicas al poder entrenar en altura y es una ventaja que otros países no tienen. Además, la estación de esquí nos da muchas facilidades para llevar a cabo entrenos y el CAR está genial para los entrenamientos en seco.

-¿En qué modalidad del esquí de montaña se encuentra más cómoda compitiendo?

-Son modalidades muy diferentes. El sprint es una prueba de tres minutos y el esquí individual es una prueba de hora y media, entonces no tienen nada que ver. La que más me gusta son las individuales porque recogen la esencia del esquí de montaña. Además, el año pasado conseguí muy buenos resultados y eso me motiva mucho. La otra que me gusta mucho es el relevo, porque va a ser una disciplina olímpica y creo que se adapta mucho a mis características y ambiciones.

-Además de competir, ¿hace otras actividades como estudiar o trabajar?

-Desde hace un año y medio soy deportista profesional gracias a que el esquí de montaña se ha convertido en deporte olímpico, y ahora forma parte del programa de las ayudas del Consejo Superior de Deportes. Solo me dedico a entrenar y competir, gracias a que el año pasado di un salto en mis resultados y esto es un lujo para mí.

-¿Realiza alguna dieta en especial?

-He empezado a trabajar con una nutricionista hace un año porque me facilita el trabajo, ya que mira por mí y hace que las decisiones que tome sobre alimentación no fallen. No necesitas una dieta en especial, simplemente comer bien y saber qué comer antes, durante y después de cada carrera. También hay que tener en cuenta las características de cada carrera, ya que no es lo mismo un día de series, un día largo o un día de descanso.

-¿Cómo trabaja el factor mental?

-Empecé hace dos años con un psicólogo. Es una parte muy importante que tenemos que trabajar para sacar lo mejor de nosotros mismos, ya que aprendemos a gestionar la presión y los miedos. En los últimos años, en el deporte se habla más de esto sin tapujos y todo el mundo lo tiene en cuenta. En mi caso es imprescindible y lo que he conseguido este año no lo hubiera conseguido sin haber trabajado el factor mental.

-¿Cuál es su referente en el mundo del deporte?

-Hay mucha gente que me inspira, pero una de ellas es Mikaela Shiffrin. Es una de las deportistas tanto dentro del ámbito masculino como femenino con más victorias en el esquí alpino, pero se centra más en la técnica y de disfrutar el proceso que en el resultado.

-¿Qué recomendaría a aquellas personas que les gustaría empezar a hacer esquí de montaña?

-Les recomiendo que los primeros días contraten a un guía porque para poder disfrutar de este deporte hay que tener un conocimiento previo porque estamos a mucha altura, puede haber hielo o aludes. Las precauciones las debemos tener en cuenta para podernos ir fuera de las pistas de alpino y, así, poder captar la esencia del esquí de montaña.