El Granada CF piensa en grande

La situación, en todos los ámbitos posibles, es infinitamente dispar a la que el Granada CF Femenino se planteó al comienzo de la temporada pasada. La atípica campaña marcada por la crisis del Covid-19 así lo ha dispuesto.

El objetivo del club nazarí, no obstante, sigue siendo el mismo: ascender de categoría a la Liga Iberdrola. En palabras de su técnico, José Ángel Herrera, "el equipo va a jugar para ganar todos los partidos y estar siempre en la primera posición, por lo que el objetivo ligado sería regresar a la Liga Iberdrola lo antes posible".

Pretemporada

El cuadro del técnico canario encara su debut en la Liga Reto Iberdrola después de disputar dos partidos de pretemporada y participar en la Copa Andalucía. En su primer amistoso perdió 0-2 ante el Real Betis y en el segundo y último test antes del comienzo de la temporada, ante el Alhama CF, venció por 1-0.

Su intervención en la Copa Andalucía fue más que notoria, pues llegó a la final tras derrotar al Almería (5-1) y al Málaga (0-1). El Real Betis volvió a imponerse, esta vez por la mínima (2-1). Lauri, con dos dianas, ha sido la máxima anotadora de la plantilla del Granada durante la temporada. Herrera, sobre sus jugadoras, manifestó entonces que tienen "mucha suerte" de "poder contar con Mili Menéndez" y que "no cambiaría a ninguna" de sus 25 jugadores "por ninguna otra".

Arranca la liga

Todo este camino andado lleva al inicio de la competición oficial, que tendrá lugar este domingo, 25 de octubre, a partir de las 12:00 horas en el Estadio de La Juventud.

El primer rival de la temporada 2020/21 será el FF La Solana. El conjunto amarillo logró el ascenso a la segunda máxima categoría nacional la campaña pasada tras vencer al CF Unión Viera Femenino en la final por subir a la Liga Reto Iberdrola, todo un logro para un municipio de 15.000 habitantes.

El club nazarí quiere empezar con buen pie y lograr una victoria que podría impulsar con fuerza el proyecto y dotar de la confianza necesaria para el ansiado ascenso a la Liga Iberdrola a las futbolistas rojiblancas.

José Ángel Herrera, en declaraciones durante la pretemporada, se mostró confiado al manifestar que, tanto "las futbolistas" como "el cuerpo técnico y el club" están "muy volcados con el proyecto" y "trabajando incansablemente día y noche" para "llenarles el año de alegría".

Nuevo formato

Cabe destacar que la competición, con el inicio del curso 2020/21, estrenará un novedoso formato por subgrupos similar al que hay también en Segunda División B o Tercera.

La Liga Reto Iberdrola estará dividida en dos subgrupos en base a su ubicación geográfica (norte y sur). Esta medida tiene como objetivo evitar trayectos largos en los viajes de equipo como respuesta a situación deportiva provocada por el Covid-19.

El Granada CF está ubicado en el Subgrupo Sur 1, en el que estará acompañado de Cáceres, Málaga CF, Juan Grande, Granadadilla Tenerife B, Córdoba CF y Pozoalbense. El Subgrupo Sur 2 lo conforman Villarreal CF, Joventut Almassora, UD Aldaia, Valencia CF B, Levante UD B, Fundación Albacete, Alhama CF, Real Unión de Tenerife (antes UD Tacuense) y CD Femarguín.

El sistema de competición fraccionará la tabla de clasificación en dos: los cuatro de arriba disputarán un play off por el ascenso de categoría y los cuatro de abajo un play out para no descender.