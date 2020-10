José María Aranda, entrenador del Universidad de Granada de balonmano: “La idea es estar más arriba”

Hace sólo algunas semanas que el mundo del balonmano pudo volver a entrenar en sus canchas habituales, teniendo a la vista el inicio de competición. Como la Liga Asobal, que comenzó hace pocos días y es una de las primeras competiciones en nuestro país que ya ha dado el pistoletazo de salida.

El pasado fin de semana empezó la División de Honor Plata femenino, donde se encuentra el Balonmano Universidad de Granada. Pero las granadinas no pudieron debutar debido a que dos jugadoras dieron positivo en Covid-19, por lo que su debut se retrasara al 10 de octubre ante el UCAM Murcia.

Comenzaron los entrenamientos el pasado 24 de agosto con “todas las medidas de seguridad, siguiendo el protocolo Covid y con contacto progresivo”, tal como indica su entrenador, José María Aranda. “El pabellón está muy bien preparado para eso, pero con la incertidumbre que hay no sabemos como se irá desarrollando la competición”, afirma.

Las jugadoras volvieron en forma

A pesar del largo parón de varios meses, las chicas han llegado en un buen estado de forma: “Han estado con el plan de verano, las que han sido más fieles a este plan se les nota que han llegado en muy buena forma y lo han hecho la mayoría de ellas”.

Pero por otra parte, ha habido “un condicionante” y es que “un par de días antes de reincorporarnos a los entrenamientos, dos jugadoras han tenido un caso de Covid en su familia y no han podido trabajar con las demás por guardar cuarentena. Están bien y no han tenido ningún problema”, destaca.

Un equipo recompuesto

El equipo se ha tenido que recomponer, ya que “hay bastantes bajas con respecto al equipo del año pasado”. Han formado un equipo más joven, con el que hay que “reinventarse un poco”, pero Aranda aclara que “hay muy buen ambiente y se puede crecer mucho con esta plantilla”.

“Empieza un nuevo proyecto con gente joven. La idea es aunar la mayor parte posible de jugadoras de Granada y apoyarnos en otras puntualmente que vengan de otras partes”, señala el técnico del equipo granadino.

“Está todo sometido a como avance la situación”, apunta José María Aranda. Y es que sigue habiendo algunos conjuntos confinados: “Si se permite y seguimos adelante no habría problemas, pero ahora mismo un equipo de la categoría que es Bolaños de Calatrava se encuentra confinado y hay algún otro afectado, así que no se puede asegurar nada. Nos hemos preparado para poder debutar bien ese día, pero todo de puntillas y sin presuponer nada”, reconoce.

Un objetivo claro

A pesar de llevar pocas semanas entrenando tiene el objetivo claro: “La idea es alejarnos de la zona baja de la tabla y no pasar tantos apuros. Durante todos estos años hemos estado en los puestos bajos de la tabla, coqueteando con el descenso”, relata. “Queremos estar más arriba, a ver si podemos acercarnos a los puestos de arriba y no tener historias con los de abajo”, confirma.

No sólo tuvo de tiempo de hablar sobre el primer equipo, sino también del filial, que se encuentra una categoría por debajo, en la Primera División Nacional. “El objetivo que se tiene en mente es ganar el campeonato. Siempre es lo que queremos y el año pasado estábamos en puestos de play off para luchar por el campeonato”, asegura el técnico del equipo universitario.

Una pretemporada atípica

Para llegar en el mejor estado posible, desde el conjunto nazarí se pretendía jugar una serie de amistosos, que no se han podido disputar, tal como relata Aranda: “Teníamos un amistoso programado contra Fuengirola, pero la Junta de Andalucía no autorizó a que se jugara. Por lo tanto, hemos estado jugando partidos entre nosotras. La preparación no es la misma que si competimos contra otros equipos, pero la situación es la que es”.

Pero al ser entidades de distintas comunidades, hay algunos equipos que sí “han disputando partidos de pretemporada como Pozuelo de Calatrava”. Esto, tal como apuntan desde el club hace que "la competición esté un poco alterada, ya que habrá conjuntos que han llegado mejor preparados”.

En cuanto al público, no sabe “nada de nada”. No podrán tener ánimos ni en los entrenamientos, así que en los partidos no podrán contar con el apoyo de los suyos, al menos en los primeros meses.

Un nuevo juvenil

José María Aranda tuvo tiempo también para destacar que habían unido a un equipo juvenil la estructura de la entidad de la Universidad de Granada: “Hemos incorporado a la entidad un equipo juvenil con jugadoras interesantes. Nosotros somos de la Universidad de Granada, pero la cantera viene del Balonmano Maracena. El juvenil ya se ha incorporado a la estructura de la entidad universitaria y lo entrena mi compañero Víctor Romero con la intención de crear más cantera”, sentencia el técnico.