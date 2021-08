Ignacio Fontes se mete de forma brillante en la final del 1500

Ignacio Fontes estará el sábado en la gran final del 1500 de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, lo que supone alcanzar el objetivo con el que viajó a Japón y un gran logro para el atletismo granadino.

Fontes aprendió la lección de la clasificatoria del jueves, cuando se metió por tiempos tras ir toda la prueba en la cola del grupo y tener problemas para progresar, y este martes hizo todo lo contrario en las semifinales.

El granadino disputó la primera serie y desde el mismo pistoletazo de salida se colocó en la cabeza del grupo, llegando a liderar la prueba en los compases iniciales.

Era segundo en el primer paso por la meta, mientras que en los tres siguientes fue tercero, controlando en todo momento a sus rivales y corriendo siempre por la calle 1.

Aguantó bien el tirón final de los principales corredores y acabó en una meritoria quinta plaza, lo que permite acceder de forma directa a la final del sábado, donde se decidirán las medallas.

Su tiempo final fue de 3:34:49, más de dos segundos mejor que el firmado el martes en la primera criba, pero aún con margen de mejora respecto a su mejor marca personal, que es de 3:33:27.

Declaraciones

“Hoy sí”, dijo Fontes en Televisión Española tras la prueba. “Tenía que cambiar la estrategia y la mentalidad”, añadió.

“He salido muy fuerte para colocarme y he confiado en que iba a haber un ritmo constante. En los últimos 150 metros había que tener fuerza para que no me cogieran y así ha sido. Objetivo conseguido y ahora a soñar”, sentenció el granadino.

Fontes reconoció que lo que pasó en la carrera del martes le cogió “de sorpresa” y que la prueba de este jueves fue como imaginaba.

“En estas carreras me muevo bien, recupero bien entre pruebas. Esta temporada ya he corrido dos veces en 3:33, estaba más tranquilo tras lo del otro día”, aseveró Fontes, quien se mostró “muy contento” y agradeció “a todos los que están en casa apoyando y que han dado mucho ánimo para hoy”.

También fue claro de cara a la final del sábado: “No hay que achicarse, es una oportunidad única y hay que pelear hasta el final, nunca se sabe qué puede pasar, todos partimos de la misma línea, hay que pelear al máximo y a tope”.

En la segunda semifinal del 1500, que fue rapidísima hasta el punto de batirse el récord olímpico, participaron los otros dos corredores españoles.

Adel Mechaal también se metió en la final al acabar tercero, mientras que Jesús Gómez fue penúltimo y no estará en la pelea por las medallas del sábado.