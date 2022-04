Movistar Estudiantes-Covirán Granada: otra final, pero sin título en juego

El Covirán Granada regresa al Wizink Center siete días después. Este domingo no hay un título en juego, como el de la Copa Princesa que perdieron los nazaríes hace sólo una semana, pero puede haber sobre la pista algo aún más importante: el ascenso a la ACB.

Si a cualquier aficionado le hubieran dicho que eligiera victoria en un partido de los dos ante el Estudiantes, el del domingo anterior o el de este mediodía, desde las doce y media, seguro que hubiera elegido el de hoy, porque caso de victoria el equipo dirigido por Pablo Pin daría un paso de gigante hacia la máxima categoría nacional.

Perder le haría dejar el liderato en manos del Movistar y quedarse a un partido de la ansiada primera plaza, por ser la única que da derecho a subir de forma directa. Sería dar un paso atrás. Grande si los locales vencen por más de once puntos y más pequeño si la renta final es menor tras el 69-58 de la ida, a favor del Covirán Granada, en el duelo de la primera vuelta.

Pablo Pin tendrá la única baja de Joan Pardina para un encuentro que, pase lo que pase, dejará como líder en solitario de LEB Oro a uno de los dos conjuntos, ya que ambos ahora empatan a victorias y derrotas. Como ocurrió el pasado domingo, los nazaríes no estarán solos en Madrid en esta final, ya que volverán a estar acompañados por alrededor de 200 aficionados.

El conjunto rojinegro intentará ser el primer equipo en vencer al Movistar Estudiantes en el Wizink Center, ya que los locales no han cedido todavía ningún partido en lo que va de temporada.

Los de Pin llega compitieron hasta el último segundo la final de la Copa Princesa, en la que cayeron por 73-72 en un partido que se decidió por pequeños detalles.

El Covirán se marchó 18 abajo al descanso, pero fue capaz de reaccionar con un parcial de 0-19 en el tercer cuarto para engancharse al partido y ponerse por delante tras un esfuerzo encomiable. Los visitantes deberán volver a mostrar la versión que lucieron durante la segunda mitad para tener opciones de triunfo ante el Movistar Estudiantes.

Los rojinegros tendrán que dominar el rebote para controlar el ritmo de juego y que el equipo de Jota Cuspinera no vuelva a mostrar su acierto exterior con lanzamientos liberados en transición, una situación que le permitió distanciarse en el marcador el pasado domingo gracias a jugadores como John Dee, Nacho Martín, Kevin Larsen o Javi Beirán.

Declaraciones

“Ha sido una semana bastante buena, bastante productiva. Hemos utilizado el partido del domingo pasado para ver cosas positivas y negativas, trabajando en los pequeños detalles porque a estas alturas de la temporada no se hacen grandes cambios”. dijo sobre el choque en rueda de prensa Pablo Pin

“Jugando a nuestro nivel somos capaces de ganar y de competir muy bien contra un equipo como Estudiantes. Será un partido muy duro, pero vamos con la máxima confianza en el trabajo que hacemos y en los jugadores y sabiendo, conscientes de que tenemos que llevar a cabo nuestro plan”, añadió.

“Tenemos que salir con energía y personalidad. El hecho de haber jugado la semana pasada nos viene bien, ya que sabemos dónde vamos y lo que tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que empezar bien, tenemos con energía y dureza, pero el partido será muy largo. Tenemos que estar preparados para todo y tenemos que jugar con velocidad y con agresividad”, añadió el entrenador del Covirán.

“Más que el resultado lo importante es que el equipo dé sensación de seguridad, hay que estar en el partido. Somos un equipo que nos agarramos a la pista muy bien. Cuando pasan los momentos malos, estamos ahí. Me espero al mejor Estudiantes y el mejor arbitraje. No hay que darle más vueltas a eso y concentrarnos en lo que tenemos que hacer y no perder la cabeza cuando nos piten algo injusto”, finalizó Pablo Pin.