María llena eres de gracia

María Pérez era una de las candidatas a rascar medalla, pero se decía con la boca pequeña. Hace solo un año que se colgaba la medalla de plata en otros europeos, los sub 23, en los pasados Mundiales por equipos (Taicang, China) entró en tercera posición aunque no le sirviera para el premio grupal, y a Berlín llegaba con la cuarta mejor marca de las participantes. Tenía por delante a las italianas Eleonora Giorgi y Antonella Palmisano (cuarta en Río y bronce en los Mundiales de Londres) y a la checa Anezka Drahotová, todas ellas con mejores tiempos que la granadina. Fuera de ese orden estaban las rusas Lashmanová, Ponomaryová y Brodatskayá, con registros muy por encima de los de Pérez pero vedadas de participar por los escándalos de dopaje de su país.

María Pérez García se llama y nació el 29 de abril de 1996. Es oro europeo con un tiempo de 1:26.36, lo que supone récord de los Campeonatos de Europa, récord de España absoluto desbancando al de María Vasco, mejor marca personal de su trayectoria, y segunda mejor marca mundial de año 2018. Ahí queda eso, y con solo 22 años. En el podio, incluso subida en lo más alto, sus otras dos acompañantes (la checa Anezka Drahotová y la italiana Antonella Palmisano) la seguían ganando en estatura. Pero no en ímpetu. Porque para ser campeona de Europa de la manera en la que lo hizo ayer la orcense hace falta tener mucha calidad, pero también un coraje endemoniado. Mientras oía el himno por primera vez en su carrera como atleta en categoría absoluta, tragaba saliva, miraba fijamente la bandera, y no dejó escapar más que proyectos de lágrimas en sus ojos. Hasta para ese momento tuvo fuerza la granadina, parte de una jornada histórica para el deporte granadino y la marcha española, que firmó oro y plata en hombres de la mano de Álvaro Martín y Diego García.

1:26.36: una marca para soñar

El triunfo de María Pérez en los 20 kilómetros marcha de los Campeonatos de Europa no es lo único, como si fuera poco, destacable de este éxito. Su registro coloca a la granadina en la élite mundial de este deporte, rebajando en casi dos segundos su mejor marca personal, que la había establecido este mismo año en 1:28.50. El tiempo de 1:26.36 supone el récord de España, el récord de los campeonatos, y la segunda mejor marca mundial del año, pero también un dato muy importante: ese cronómetro le hubiera dado medalla a María Pérez no sólo en todos los Europeos celebrados, sino en cuatro de cinco juegos olímpicos y en todos los campeonatos del mundo. Teniendo en cuenta que los circuitos y las circunstancias no son siempre los mismos, este 1:26.36 coloca a la orcense desde ya como candidata a metal en los Mundiales del año que viene en Doha (Qatar) y los Juegos Olímpicos de Tokyo. Siempre y cuando siga en esta progresión. En Juegos, Pérez hubiera cogido medalla de oro en Sydney 2000 (primera edición de los 20 kilómetros marcha femeninos), Atenas 2004 y Río 2016, mientras que le hubiera dado la plata en Pekín 2008 (donde estableció María Vasco el récord nacional batido ayer por la granadina -1:27.25-). No le hubiera alcanzado en Londres 2012, donde el bronce estuvo en 1:26.00. En Mundiales, desde que se estrenó la disciplina en Sevilla 1999, a María Pérez su registro de ayer le hubiera dado el oro en todas las ediciones salvo en Helsinki 2005 (donde sí le hubiera servido para subir al podio) y el año pasado en Londres 2017, donde hubiera ganado el bronce con la misma marca que hizo ayer, y que fue la que firmó su rival por el bronce en Berlín, la italiana Palmisano. Lo dicho, élite mundial.