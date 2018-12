El Patín Cájar mantiene sus opciones tras remontar en Sevilla

Necesitaba victoria el Patín Cájar ante el CP Claret y los granadinos no fallaron al ganar por 3-7 para así no descolgarse de las cuatro primeras plazas de la Liga Sur, que son las que dan el pasaporte a OK Bronce, el nuevo formato de competición nacional en la que el hockey granadino quiere estar presente.

El partido, disputado en la pista del equipo sevillano no fue fácil, tal como podría hacer suponer el resultado final. Y es que el CP Claret buscó desde el primer momento la verticalidad y el disparo a puerta y su ímpetu se tradujo con el 2-0 a su favor tras la disputa de los primeros compases del choque.

El técnico del Cájar, Fabio Pereira, tuvo que ajustar a su equipo para llevar el encuentro a un terreno más propicio para el Patín Cájar, que logró neutralizar en parte el poder ofensivo de los anfitriones, que llegaron al descanso con el marcador aún a su favor:3-2.

Un ciclón

El Cájar, que tiene a la mayoría de sus jugadores en edad juvenil, cuenta a su favor con la condición física como uno de sus puntos fuertes. Y esto se notó tras la reanudación.

Los granadinos hicieron valer su mejor condición física para pasar por encima de los sevillanos en la segunda parte

Según fueron avanzando los minutos, los visitantes empezaron a controlar el ritmo del encuentro gracias a su velocidad, el eficaz balance defensivo y un carácter necesario para pasar por encima del un CP Claret que nada pudo hacer para contener la avalancha de los granadinos, que con un 0-5 en el segundo tiempo firmaron una espectacular victoria por 3-7.

La próxima cita del Cájar será el día 22, en el que disputará el derbi ante CP Alhambra.