El Ramón y Cajal renueva a Verdine Warner

La pívot, de 28 años y 194 centímetros de altura, se incorporó al Raca a finales de octubre del año pasado, con la competición ya iniciada. El tiempo demostró que su fichaje fue un acierto , pues fue un revulsivo para un equipo que no terminaba de cogerle el pulso a la competición.

El conjunto nazarí ha trabajado con empeño para firmar a una jugadora que considera imprescindible para afrontar la temporada venidera en la Liga Femenina 2. Las buenas actuaciones de la pívot no han pasado desapercibidas y otros clubes habían mostrado interés por hacerse con los servicios de una jugadora que sin duda se ha revalorizado durante su estancia en el conjunto colegial.

Verdine Warner: "Espero mejorar la próxima campaña"

Verdine Warner mostró su satisfacción tras anunciarse su renovación por el Raca y aseguró que tiene "muchas ganas" de jugar otro año con el conjunto granadino. Asimismo, puso de manifiesto su intención de dar un paso más: "Espero mejorar la próxima campaña porque todas tendremos la oportunidad de generar más química entre nosotras". La jugadora también aseguró que "antes de que la liga tuviese ese final inesperado, ya estaba interesada en seguir en el Raca un año más". Al respecto añadió que "me he sentido muy a gusto y me han cuidado bien”.

Por su parte, la entrenadora del Raca, Maribel Piñar, recibió con alegría la renovación de Warner: "Para nosotros es una noticia estupenda. Ambas partes teníamos muy claro su continuidad desde hace tiempo, así que ha sido fácil ponerse de acuerdo". La preparadora definió a la pívot de Trinidad y Tobago como "una jugadora comprometida, luchadora, con un concepto de trabajo en equipo muy elevado", y está convencida de que el próximo año "nos aportará intimidación debajo del aro, rebote y anotación".