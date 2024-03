El Recreativo Granada aprovecha un regalo de la zaga local para sumar un punto

El Recreativo Granada arrancó un punto de su visita al Nuevo Mirador de Algeciras, donde el equipo local anduvo falto de intensidad y, aunque tuvo el balón, generó pocas ocasiones ante la meta de un Pol Tristán que salvó las que tuvo. Todas menos una, la que suponía el empate a uno de los locales ya en el minuto 70 después de que Julito hubiese adelantado al filial nazarí en el 26 gracias a un regalo de la zaga algecireña.

Comenzó el encuentro con dominio de un Algeciras que tenía el balón y que ya en el minuto 7 dispuso de una ocasión inmejorable para adelantarse en el marcador en un remate de López-Pinto que no entraba por poco. Protagonizaron un par más de llegadas los locales antes de que el conjunto de Germán Crespo consiguiese sacudirse la presión de los locales y nivelasa un poco el juego. Le costaba cada vez más al Algeciras llegar al área granadina, mientras que el filial nazarí empezaba a pisar campo contrario. Eso sí, apenas pasaba nada en el campo y los minutos corrían sin que los porteros tuviesen que intervenir.

Aún así, a punto estuvo de liarla el del equipo local, que en el minuto 21 se confiaba en la salida tras un remate sin peligro aparente de los granadinos y veía cómo el balón bajaba envenenado y a punto estaba de colarse en su portería. Y otro erro, este en el minuto 26, acababa significando el 0-1 en un balón que perdía Admonio en el banderín de córner y que Julito enviaba al fondo de las mallas ante la inoperancia de la zaga local.

No reaccionaban los locales, que aunque recuperaban algo más de dominio, no conseguían ahora llegar hasta el área contraria y a punto estaban de encajar el segundo en el minuto 30 en un potente disparo de Mario González desde fuera del área que se iba alto. Lo intentaba el Recreativo Granada, sobre todo con Julito muy activo generando problemas a la zaga local. Y mientras el Algeciras seguía sin hacer daño. Sufría, agobiado por verse por detrás en el marcador, el equipo local, cometiendo imprecisiones y jugando demasiado nervioso ante un Recreativo Granada que volvía a tener una buena ocasión en el 35 en una pérdida de balón de los locales que, en dos toques, el filial colocaba en el área contraria, donde esperaba el balón Julito, aunque despejaba la defensa in extremis.

Solo en la recta final consiguió el Algeciras templar nervios y encerrar a los de Crespo en su área: Mario García tenía una buena ocasión en el 41, pero Pol Tristán detenía el esférico para volver a lucirse poco después, esta vez ante un gran remate de Sergio Santos. Apretaba el Algeciras, pero el Recreativo Granada pudo hacer el segundo en un remate que enviaba Carlos Pérez, de volea, por encima del larguero.En el descanso introducía dos cambios el técnico local en busca de mas profundidad para su equipo, que recuperaba la posesión casi total del esférico en la segunda mitad.

Parecían jugar con algo mas de intensidad los algecireños, acumulando hombres en campo contrario, aunque sin acabar de generar ocasiones claras. Se defendía el recreativo Granada con todas las armas en su haber y tirando de oficio, evitando que Zeki, que organizaba el juego de ataque de los locales, encontrase apoyos para el último remate.

Mientras, los de Germán Crespo probaban suerte al contragolpe y en el 60 a punto estuvo de lograr Rodelas el segundo en una internada en el área local, pero su remate con la zurda se fue demasiado alto. Poco después llegaba la mejor de los locales en un centro de Zeki al corazón del área que no encontraba rematador. Avisaban los algecireños, que finalmente conseguían empatar en el minuto 70, en una jugada en la que el Recreativo Granada fue incapaz de despejar el balón. Hasta dos despejes realizó Pol Tristán antes de que Javi Cueto metiese la cabeza para enganchar el rechace del portero y marcar el 1-1.

A partir de ahí, el partido tuvo poca historia. Los locales no conseguían traducir su dominio en ocasiones y el Recreativo se centraba en defender el punto. Poco a poco, el desgaste fue haciendo acto de presencia y las imprecisiones y los fallos marcaban las acciones de uno y otro equipo, aunque lo intentó, sin fortuna alguna, el Recreativo Granada ya en el descuento. Al final, reparto de puntos en un duelo en el que ninguno de los dos equipos mereció mucho mas.