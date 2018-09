Teloneros con sonido de líderes

El Recreativo arranca la temporada como local en la Ciudad Deportiva (11:30 horas) desde lo más alto de la clasificación del Grupo IV de Segunda División B, recibiendo a otro de los favoritos a luchar por las primeras plazas que dan derecho a pugnar por el ascenso a Liga 1|2|3, el UCAM Murcia. Los jóvenes de Pedro Morilla harán de teloneros de los mayores, que juegan por la tarde en Los Cármenes, para una afición que espera escuchar sonido de líder sobre el césped de la Ciudad Deportiva rojiblanca.

El técnico sevillano mantendrá el mismo guión que tan buen resultado le dio en el estreno de la temporada en Cartagena: un equipo aguerrido que no se arruga ante la oportunidad de llevar el peso del juego y alcanzar el área contraria, sin pensar en que frente a ellos se encuentra un conjunto con jugadores llamados a estar en categoría superior, no por lo que les queda por recorrer, sino por haberlo estado en temporadas anteriores. El triunfo por 2-3 logrado en tierras murcianas colocó al filial como primer líder, posición que no marca el objetivo de la joven plantilla, pero que les hace ser más respetados en un grupo de Segunda B que exige la máxima concentración para no verse en otra situación.

Morilla pierde para la cita al sancionado Cambil, expulsado en Cartagonova por doble amarilla, además de no poder contar con Lejárraga ni Juancho -con la primera plantilla de Diego Martínez-. El míster del Recreativo espera poder recuperar a algunos de los jugadores lesionados hace siete días, casos de los delanteros Caio y Adrián Rivas, así como los tocados tras el exigente encuentro de la primera jornada. Quien no estará será el centrocampista Samba, cedido al Langreo, pero sí Abdel, quien marchará la próxima semana con la selección absoluta de Argelia.

El UCAM llega a Granada tras cerrar su plantilla el pasado viernes cuando incorporó al ex rojiblanco Collantes, que regresa tras ascender la pasada temporada con el Elche, pero no contar para el nuevo proyecto alicantino. En la plantilla murciana hay viejos rockeros como Antonio Amaya, aunque también jugadores con proyección como Luis Fernández u Onwu. Bajo la dirección de Pedro Munitis, los pimentoneros llegan con algo de presión tras ceder en la primera jornada como locales frente a la Balompédica Linense.

El Recreativo buscará, por su parte, hacerse fuerte como local, un escenario a donde asegurar cuanto antes el primer objetivo del primer filial del Granada CF. Tras superar el primer escalón con buena nota la pasada semana, los jóvenes teloneros vuelven a tocar antes que sus mayores.