José Manuel Ruiz se cuelga dos medallas en el Open Internacional de España

"Necesitaba coger sensaciones y ritmo de competición"

Nada más concluir su participación en el Open de España, el palista accitano se mostró satisfecho con su actuación: "Después del Campeonato del Mundo necesitaba coger sensaciones y ritmo de competición". Al respecto José Manuel Ruiz añadió que "he jugado bastantes partidos, por lo que me ha venido bien venir a Almería a competir". En cuanto a los resultados obtenidos en esta competición, manifstó que "a nivel de resultados estoy contento porque sólo he perdido ante David Jacobs, segundo del mundo en un partido que se escapó por detalles y que pude haber ganado". "En general, estoy satisfecho de terminar de esta manera tan positiva la última competición del año y ya pienso en preparar el año que viene, que será definitivo en la lucha por los puntos de cara a la clasificación para Tokio 2020".