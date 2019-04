El mundo deportivo tiene una cita con motivo de la vigésimo octava edición de la Gala del Deporte que organiza la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD) de Granada. Durante la ceremonia, que se celebra esta noche en el Auditorio Caja Rural a partir de las 20:30 horas, se entregarán los premios a los que, a juicio de los periodistas deportivos de la provincia, han sido los mejores deportistas de 2018. Además, habrá menciones especiales y se distinguirá a personas e instituciones que han tenido una gran trayectoria deportiva.

La emoción está garantizada, pues desde el mismo inicio de la Gala, que estará presentada por los jóvenes periodistas Noelia Gómez y Miguel López, se irán desvelando los nombres de los vencedores de las once categorías premiadas. A cada una de ellas han sido nominados tres deportistas, clubes o instituciones.

Los más esperados

Belén Arrojo, bronce del mundo con la selección española de baloncesto; María Pérez, campeona de Europa y de España de 20 kilómetros marcha; y Laura Bueno, campeona nacional al aire libre y en pista cubierta de 400 metros, compiten por el premio a la Mejor Deportista.

En la categoría masculina los nominados son Fernando Aguilera, elegido por segundo año consecutivo como mejor jugador joven del mundo de fútbol sala, tras debutar además con la selección española absoluta; David Valero, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de BTT; y el campeón mundial por equipos de pádel, Javier Ruiz, jugador revelación de los World Padel Adwards.

Optan al galardón a Mejor Deportista con Discapacidad Óscar Rivas, campeón de fútbol sala con la selección española de sordos; José Abril, campeón continental de paratriatlón cross; y Melitón Briñas, subcampeón del mundo de tiro al plato adaptado en foso olímpico.

Al título honorífico de mejor club aspiran el Ciudad de Motril de atletismo; el Luchas Maracena, que cumplió 30 años en 2018; y la Fundación Club Baloncesto Granada, que hace casi un año ascendió a la Liga LEB Oro. Su entrenador, Pablo Pin, está nominado a Mejor Entrenador junto a Jacinto Garzón y Jesús Montiel, entrenadores de las atletas María Pérez y Laura Bueno, respectivamente.

Por el premio a la Promoción del Deporte rivalizan el Balonmano Almuñécar, Club Esgrima Maracena, y Sima Peligros Fútbol Sala.

Premios jóvenes

Durante la Gala del Deporte se conocerán también los premios a las promesas del deporte granadino. En el apartado femenino se postulan los nombres de Una Stancev, campeona andaluza absoluta de salto de altura a pesar de ser sub 16; María Valenzuela, campeona mundial con la selección española de fútbol sub 17; y Tamara Frías, que con tan sólo 18 años es campeona de España de 100 metros espalda y medalla plata en la distancia de 50 metros. En hombres compiten por el galardón el ciclista Carlos Rodríguez Cano, medalla de bronce en los Campeonatos de Europa juvenil y campeón de España júnior en la modalidad de contrarreloj; Pablo Moreno, futbolista que con 16 años ha fichado por la Juventus de Turín y ya ha llegado a entrenar con el primer equipo; y el nadador Marcos Rodríguez, campeón nacional de la prueba de los 800 libres de la categoría sub 21.

Al trofeo al Deporte Universitario aspiran Candela Fernández y Ludovica Capasa, campeonas de España de judo y esgrima, respectivamente; y la sección de balonmano masculino de la Universidad de Granada.

Paula Riquelme, campeona de España de baches; Irene Álvarez, de eslalon gigante; y el Granada Grizzlies, primer equipo granadino en competir en la máxima categoría nacional de hockey sobre hielo femenino, son los tres candidatos que aspiran al premio destinado a los Deportes de Invierno.

Novedades y sorpresas de esta edición

Novedoso en esta edición de la Gala del Deporte es el Premio del Motor, que se disputan Humberto Janssens, campeón de Andalucía de automovilismo de montaña; el motociclista Álex Ruiz y Justo David de la Rica, Top 20 en el Mundial de Enduro júnior.

También se entregará un nuevo galardón, el de Deporte y Buen Ambiente. Durante la ceremonia además se desvelarán los galardonados con el Premio Especial y la Distinción Especial de la AEPD Granada.

Uno de los momentos más entrañables de la Gala será cuando se entregue el premio Leyenda del Deporte con el que, como cada año, se reconoce toda una trayectoria de un gran deportista granadino.

La XXVIII Gala del Deporte será grabada y emitida en diferido por TG7 este sábado a las 18:00 horas y el domingo, a partir de las 12:30.