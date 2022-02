Con la ilusión como única bandera

Basta con observar desde lejos a los aficionados visitantes, jóvenes y mayores, para darse cuenta de que están viviendo un momento único en sus vidas. Si nos acercamos un poco más y conversamos con ellos es fácil vislumbrar las pequeñas arruguitas en la cara que delatan una sonrisa debajo de la mascarilla.

Entre una marabunta de personas saltando, gritando y, resumidamente, pasándolo bien, se encuentra Nico, seguidor del UCAM Murcia. Él, junto a un amigo, no dudó en sacar sus entradas en cuanto supo cuál iba a ser la sede. “Conocíamos Granada, creo que todos los murcianos hemos venido alguna vez”, afirma entre una risa amable. “Cuando anunciaron la sede fue una gran alegría para nosotros por dos motivos: principalmente el desplazamiento y segundo porque aquí nos sentimos como en casa”.

Un sueño

Sólo con escuchar el tono de su voz se puede intuir todo lo que significa para él y para su equipo estar presente en la Copa del Rey. “Para nosotros es un sueño estar aquí estos cuatro días”. Imposible dejarlo más claro. “El equipo ha pasado una semana difícil y sólo pensamos en la experiencia, en disfrutar y en hacer de esto un viaje inolvidable”, sentenció antes de marcharse a su sitio en el coliseo granadino.

Minutos antes y nada más bajar del metro, Sandra Giménez y su familia ponen la mirada sobre el Palacio. La intención inicial era desplazarse para ver la Minicopa Endesa pero finalmente decidieron acudir también a la Copa del Rey. “Estaremos hasta el domingo por la mañana ya que nuestro equipo, el BAXI Manresa, no disputa la final. Eso sí, hemos disfrutado muchísimo de la ciudad, que es una pasada. Estamos pensando en vender el piso en Manresa y venir aquí a vivir”, bromeó acerca de su estancia en la capital.

Miguel y Yoel, del Lenovo Tenerife, incluso añaden orgullosos que “hemos gastado nuestras vacaciones en venir a esta Copa”. El par de amigos define su experiencia como “irreal” ya que para ellos es “el viaje de estudios que nunca tuvimos”. Ya que no han podido “ver la ciudad” a excepción de “un par de discotecas” lo que más les ha impresionado de su estadía en tierras granadinas es “el ambiente del Palacio”, el cual definen como “un espectáculo de locos” no sólo en los partidos de su equipo sino “en todos”. “No nos perdemos ni uno”, celebran.

Unión

Especialmente llamativo es el caso de los aficionados de Baskonia, ya que su equipo no se clasificó entre los ocho primeros y, por tanto, no tuvo acceso al torneo: “¡No puede faltar una Copa sin la presencia del Baskonia! Saqué el abono lo más pronto que pude. Me hubiera gustado que estuviera mi equipo pero tenía la intención de venir igualmente”. Granada también agradece su presencia, pues son unos de los principales animadores en las calles del centro y la zona del Zaidín.

También es vistoso el caso de Paola y Alejandro, una pareja que espera en las escaleras previas al Palacio la apertura de puertas y cuyos cuerpos visten dos camisetas contrarias, la del Barcelona y el Real Madrid, respectivamente. Él tiene claro, entre risas, que “ser de equipos rivales ha hecho que se fortalezca la relación”. Ella, por el contrario, opta por una vía más ‘conflictiva’: “Sólo pensar en que el Barça pueda ganarle otra final al Real Madrid hace que merezca la pena el precio y el viaje. Tendría material para molestarlo durante años (ríe)”. A pesar de las diferencias, ambos coinciden en un mismo punto: “Hemos venido muchas veces y no nos cansamos de hacerlo. Granada es una ciudad que te recibe con los brazos abiertos”.