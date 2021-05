Los equipos de la provincia encaran el final de la presente temporada

Esta es la agenda deportiva de Granada para este primer fin de semana de mayo:

Sábado

Atletismo. Laura Bueno viaja a Polonia con el equipo español

La velocista granadina Laura Bueno forma parte de la convocatoria de los cinco equipos de relevos de la selección española en el Mundial de Polonia de la especialidad. Bueno participará en la prueba de 4x400 que se celebrarán en la ciudad de Chorzow este fin de semana como parte del equipo femenino. La atleta se ha recuperado con éxito de una fascitis plantar que la llevó a pasar más de un año sin competir al máximo nivel y aunque no se encuentra en su mejor momento poco a poco va recobrando sensaciones. Participar en el Mundial es ya un gran síntoma para la granadina.

Balonmano. Ganar o ganar para el Balonmano Maracena

12:00. Arreón final para el Balonmano Maracena-La Esquinita de Javi. El cuadro metropolitano, que arrastra una envidiable racha de resultados positivos, encara el último tramo de la competición con el liderato del Grupo F entre ceja y ceja. Para lograrlo, deberá ganar, a domicilio, al Balonmano Montequinto Ciudad de Dos Hermanas. El equipo sevillano, que comenzó muy bien la campaña, fue desinflándose jornada a jornada como consecuencia de una irregularidad que les ha llevado a ocupar el sexto puesto. En la última jornada cayeron derrotados frente al poderoso BM Bolaños, segundo clasificado. Javier Elvira, técnico de los maraceneros, analizó el duelo en declaraciones previas al encuentro: “Es un rival muy parecido a lo que hemos tenido estas últimas jornadas: destaca por su contraataque, tienen mucha movilidad, una buena circulación de balón, bueno en el uno contra uno y en defensa, muy dinámico…”. Admitió que la clave para ganar será mantener “la regularidad durante los sesenta minutos”.

Baloncesto. Pistoletazo de salida a los cuartos de final

18:30. Comienzan los cuartos de final de la segunda fase de la Liga Nacional N1 masculina y el azar quiso que los dos únicos equipos granadinos presentes en esta etapa del torneo se emparejasen entre sí. PC Box GMASB recibe en el Centro Deportivo Inacua Antonio Prieto al Multiópticas Baza. El cuadro bastetano es ligeramente favorito gracias a la inmaculada primera fase que completó en la que terminó como primer clasificado. El resultado, no obstante, no será definitivo, pues la vuelta de la eliminatoria se jugará el próximo sábado en el Pabellón de Deportes de Baza (18:30 horas).

Baloncesto. El CB La Zubia busca igualar la eliminatoria

19:00. El CB La Zubia se la jugará fuera de casa. El conjunto entrenado por David Cárdenas viaja al Polideportivo Andrés Estrada del Huelva Comercio con la esperanza de igualar una eliminatoria que se le puso cuesta arriba tras caer en el partido de ida por 75-80. Los zubienses, que completaron un gran encuentro en el cómputo global, pagaron demasiado caro un primer cuarto (11-28) que bastó a los onubenses para sumar el primer triunfo. La escuadra granadina, a remolque desde entonces, llegó incluso a ponerse a una canasta de empatar. Deberán mejorar la efectividad en los lanzamientos para ganar en terreno de los de Huelva y prolongar el sueño del ascenso. Gabriel Carrasco, técnico de los blanquiazules, dejó evidencia de lo trascendental del choque al asegurar que “es el partido más importante de la historia del club”. “Sabemos que tras la victoria en Granada podemos hacer valer el factor cancha y aunque el equipo está trabajando bien, también es verdad que tenemos el depósito de gasolina bajo mínimos“, concluyó.

Basket silla de ruedas. Triple cita para el Covirán Churriana

12:00. El Covirán Churriana Inclusivo by Fundación CB Granada disputará este sábado a las 12:00 horas su primer partido de la fase de ascenso a Primera División. El conjunto rojinegro se desplazó hasta Reus para comenzar su lucha por el salto de categoría. El equipo dirigido por Rafa Jiménez debutará en Reus contra el CEM BCR Hospitalet. Además, se medirá al Costa Daurada, que es el principal favorito, a partir de las 17:30 y este domingo a las 10:00 hará lo propio contra el Cocemfe Castellón. En caso de resultar vencedores en los tres encuentros, el Covirán Granada Churriana Inclusivo by Fundación CB Granada sería uno de los candidatos a organizar la Final Four por el ascenso, que se podría realizar en el Pabellón Municipal de Churriana de la Vega.

Gimnasia rítmica. El circuito provincial arranca este sábado

10.30. La Diputación de Granada, a través del área de Deportes, junto al Ayuntamiento de Iznalloz, organiza una nueva edición del Circuito Provincial de Gimnasia Rítmica, que arranca este sábado en las instalaciones de la Ciudad Deportiva, en Armilla. Pensado para promover el deporte en la provincia, el circuito incluye dos líneas de participación: uno para escuelas, donde podrán participar todas las gimnastas de las distintas localidades; y un circuito federado, en el que participarán las gimnastas que estén federadas.domingo

Fútbol americano. Mucho en juego paralos Granada Lions

12:00. Partido vital para los intereses de los Granada Lions. El cuadro nazarí se juega su presencia en semifinales a domicilio, en el Emilio Campra almeriense, frente a los Barbarians. Si ganan, jugarán en L’Hospitalet contra los Pioneers y seguirán siendo el primer equipo andaluz de la Serie B y sólo por detrás del único club de Andalucía que participa en Serie A: los Potros de Fuengirola. Este partido, aplazado en su día por un positivo en las filas almerienses, podría asentar la mejoría demostrada el pasado fin de semana frente a los Corsairs malagueños, en el que decidieron el durísimo choque a falta de diez segundos. Los Lions intentarán mantener el average conseguido en el partido de ida en el que vencieron por 15-0. Los Barbarians, por su parte, seguirán con opciones de pasar a semifinales aún perdiendo el duelo ante los granadinos, pues podrían entrar si vencen el choque aplazado frente a Corsairs que tienen por jugar.

Fútbol sala. El Sima Granada frente al reto imposible

12:30. Las aspiraciones del Sima Granada, a examen. El cuadro nazarí se enfrenta este fin de semana uno de los partidos más exigentes que pueden disputarse a día de hoy en Segunda División B. Viajan a la cancha del Real Betis, que lleva meses arrasando con todo lo que se pone por delante y lleva más de cuatro meses sin conocer la derrota. Los de Rafa García se enfrentan al equipo de mayor nivel que, probablemente, haya visto el bronce nacional en el último lustro, pues gran parte del plantel verdiblanco cabalga entre la élite nacional y la Segunda B. Rafa García analizó la situación de los suyos antes del choque: “Hasta que las matemáticas digan lo contrario, vamos a ir con todo hasta el final, con el corazón, con máxima intensidad, por el club, por el fútbol sala de Granada. Ganar allí nos permitiría seguir muy vivos”.