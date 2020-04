Alberto Amezcua: "Necesito hacer kilómetros"

Para un deportista de alto nivel, el confinamiento debido a la crisis generada por el coronavirus no es la mejor situación para preparar una competición. Sin embargo, el aplazamiento de los distintos campeonatos ha hecho que muchos se tomen este periodo en el que están obligados a quedarse en casa como una época para hacer una pretemporada. Es el caso del atleta granadino Alberto Amezcua, que trata de pasar el tiempo entre sus estudios, los entrenamientos y el descanso.

El marchador accitano reconoce que estar ya más de un mes sin salir “me está pesando ahora más que al inicio del confinamiento”. Eso sí, al menos se ha quitado la presión de los Juegos Olímpicos, para los que no tenía la mínima aunque se estaba preparando para ello intensamente. Amezcua se ha quitado un peso de encima porque “en los primeros días, al no pronunciarse el COI, sí fueron días de agobio porque yo no tenía la mínima para acudir a Tokio y estaba cerca de competir en el Campeonato de España para lograr la marca y esa incertidumbre pesó”. Pero una vez que se decidió aplazar los Juegos a 2021 “el nivel de ansiedad, en mi caso, ha disminuido”.

En forma

Pese a ello, cree que a nivel personal el cambio de fechas “no me ha venido bien porque estaba en un estado de forma espléndido”. Y es que su planificación estaba orientada al Campeonato de España de marcha que se debería de haber celebrado a la semana siguiente a decretarse el Estado de Alarma y que era la primera cita para tratar de conseguir la mínima.

Una vez que el Comité Olímpico Internacional ha establecido que si se llega a realizar alguna competición en los próximos meses, sólo tendrían validez de cara a los Juegos Olímpicos las que se celebren a partir del 1 de diciembre del presente año, Amezcua y su equipo se toman el confinamiento algo más relajados y como un periodo de preparación de cara a una temporada que estaría en pleno auge en circunstancias normales.

“Realmente me lo estoy tomando como una pretemporada, inusual, porque en esta época estaríamos en un periodo de competiciones pero esa es la situación en la que nos encontramos”, resalta. Para no perder la forma, y pese a no disponer de un tapiz rodante como otros marchadores, cuenta con una bicicleta estática que le permite “tratar de mantener la forma. Mi entrenador me va ajustando las sesiones y también hago circuitos de fuerza”. A diferencia de otros atletas, tiene material “porque me dio tiempo a coger del club lo necesario para entrenar en casa”.

La pista

Pasar tanto tiempo en su hogar le ha permitido “dedicarle más tiempo a mis oposiciones porque una vez que se reanuden las competiciones no voy a tener tanta disponibilidad”, empleando el resto del tiempo a descansar y desconectar. Aunque, eso sí, echa mucho de menos “la pista, la carretera y hacer esos kilómetros de marcha que necesito”, y tira de humor para señalar que “quién me lo iba a decir a mí, cuando muchas veces estamos saturados de darle tantas vueltas a la pista”.

Un día menos

Además de su faceta como deportista, a nivel personal echa en falta “dar un simple paseo, ir al cine o estar con los amigos”. Porque tiene claro que “una vez que pase esto, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos los valoraremos y apreciaremos más”. En cualquier caso, lanza un mensaje de ánimo y cree que “con el esfuerzo de todos vamos a salir de esta seguro y siendo mejores personas, porque cada día que pasa es un día menos para volver a la normalidad”.

Cuestionado por si le gustaría que se pudiera conceder permisos especiales a deportistas de alto nivel para entrenar en solitario, afirma que “estaría bien y no creo que suponga un gran problema, aunque ahora mismo la prioridad es que salgamos lo antes posible de esta situación”. Porque si algo ha asumido es que “cuando todo acabe, tenemos tiempo suficiente para participar en competiciones como el Campeonato de España y el de Europa”. De ahí que considere que “ahora mismo todo el calendario nacional e internacional de competiciones está suspendido por lo que no veo que sea supernecesario realizar los entrenamientos que teníamos previstos. Ya habrá tiempo de darle vueltas a la pista”, sentencia.