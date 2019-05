Belén Arrojo recala en el Lointek Gernika

Tras rescindir su contrato con el Perfumerías Avenida, la granadina Belén Arrojo ya ha encontrado acomodo en la Liga Día. Será el Lointek Gernika el destino de la alero, una de las jugadoras con más presente y futuro del baloncesto estatal.

Arrojo se ha hecho una carrera en la Liga Femenina, primero en Burgos, donde empezó a despuntar en Mann Filter, ganando solidez en sus dos años en el Cadí La Seu y liderando al Sant Adriá en su primer año en la máxima categoría del baloncesto estatal. En el conjunto barcelonés, la ahora jugadora del Lointek, promedió 11,2 puntos y 5,4 rebotes. Esos números fueron un pasaporte para llegar al Perfumerías Avenida donde la exigencia de un grande la han relegado a un papel secundario, pero ha aprovechado los 18 minutos que ha tenido de media aportando 4,6 puntos y 1,8 rebotes.

Internacional

Arrojo suma ya 20 partidos como jugadora internacional y formó parte de la selección dirigida por Lucas Mondelo que logró la medalla de bronce en el último Campeonato del Mundo disputado el año pasado en Tenerife.

“Veo Gernika como una oportunidad para volver a sentirme importante en la pista y seguir creciendo como jugadora”, señaló la granadina. “El club no para de crecer y lleva años haciendo un gran trabajo y cuando supe que Mario López, (entrenador) quería contar conmigo no me lo pensé dos veces. Además, jugar la EuroCup es una gran motivación personal”, resumió la nueva jugadora del equipo vizcaíno.

Futuro

En cuanto al próximo curso, aunque cree que “aún es muy pronto para hablar de objetivos”, sí tiene claro que “el primero debe ser crear un buen grupo humano entre todas”. “Y a partir de ahí trabajar como locas porque la Liga Día cada vez es más competitiva. Nadie nos va a regalar nada”, avanzó.