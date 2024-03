Pablo Pin: "El Baskonia es un equipo que es capaz de meter 100 puntos con facilidad"

Pablo Pin, técnico del Covirán Granada, tiene claro que para ganar al Baskonia el principal objetivo de su equipo debe ser “igualarte a nivel físico con ellos porque ante los conjuntos de Euroliga, si no haces eso, te arrollan”. Además, para el preparador granadino será muy importante “ser capaces en defensa de parar un poco el ritmo del partido. El Baskonia es un equipo que te mete 100 puntos en un momento, que juega muy rápido y que es capaz de correr la pista de un lado a otro en cuatro o cinco segundos y anotar una bandeja”. Por ello le pide a sus pupilos “ser sólidos en ataque, hacer las cosas bien y proteger el balance defensivo algo que es superimportante en este partido”.

Cuestionado por el poderío anotador de su rival, y en concreto de Markus Howard, destacó que la idea es “reducir un poco sus porcentajes. Viendo las estadísticas, es un jugador que cuando su equipo pierde sigue metiendo tres triples por partido”. Lo que sí tiene claro es que “habrá jugadas en las que esté bien defendido pero también las meta”. Pero no sólo es clave rebajar su acierto de cara al aro sino que también será clave “controlar el rebote. Muchas veces se pone el foco en jugadores como Howard, que es normal que se ponga, pero a veces no se tiene en cuenta a otros como Tadas Sedekerskis que tiene 14 valoración de media y el otro día le cogió nueve rebote ofensivos al Barça”. De ahí que apueste por “ser capaces de parar al resto y no obsesionarnos sólo con Howard porque tienen mucha batería, es un equipo de Euroliga y cuentan con muchos registros”.