Soñar con la permanencia del Covirán Granada en la ACB pasa por ganar en Sevilla

Una temporada en 40 minutos. Así afronta el Covirán Granada la cita de este sábado ante el Real Betis. Al inicio del curso en la entidad rojinegra se era consciente que por presupuesto y, por ende, plantilla, se iba a sufrir en el debut de la Liga Endesa. Era lo normal y así será. Sin embargo, el gran arranque con cinco victorias en las primeras ocho jornadas hizo albergar esperanzas de lograr la salvación con algo más de tranquilidad. Pero llegaron las lesiones de hombres claves como Cristiano Felicio y Luke Maye, además de Dejan Todorovic, y todo se torció...hasta hoy.

Las cuentas están claras. Si los de Pablo Pin pierden en el Palacio Municipal de Deportes San Pablo, serán la próxima campaña equipo de LEB Oro. Pero si vence, y depende de por cuanto lo haga, habrá más o menos posibilidades de permanencia en la última jornada que se ha aplazado al miércoles 25 de mayo debido a la participación del Barcelona en la Final Four de la Euroliga, aunque la ACB aún no ha confirmado el horario del partido que le medirá al Joventut de Badalona.

‘Average’

Los rojinegros cayeron por diez puntos en Granada y esa será la renta que, en el mejor escenario, debería superar para depender de sí mismo en la última fecha del calendario. Aunque lo importante es ganar, lo que supondría igualar en triunfos (10) y si se gana el average particular, con una victoria en el Palacio de Deportes lograría la salvación. Pero todo ello son las cuentas de la lechera porque lo importante es el choque ante los de Luis Casimiro, que están en buena dinámica. Al igual que sucedió en la pasada campaña, en la que estuvieron con pie y medio en LEB Oro logrando seis triunfos en las últimas siete jornadas lo que les permitió salvarse, en este curso ha hecho algo similar. Lleva cinco victorias en las últimas siete fechas del calendario.

Los hispalenses han realizado ocho fichajes con la competición ya iniciada

Para aspirar a la permanencia tras ganar cinco duelos en 21 partidos, en la entidad se apostó por reforzar el equipo y la jugada le salió bien. Nada menos que ocho fichajes con la competición ya iniciada realizaron, siendo el base Jeremy Pargo el último. Antes llegaron Luke Fischer, Tyson Pérez, Zsombor Maronka, Jean Montero, Josh Gray, Anzejs Pasecniks y Txemi Urtasun, al que se le activó la ficha un mes.

Montero y Tyson

Salió Shannon Evans al Valencia pero Montero y Tyson Pérez le han dado otro aire al juego de los hispalenses y gracias a esta dupla, el Betis sigue con opciones de permanencia. Montero, elegido el Mejor Joven de la competición, promedia 17,4 puntos, 3 rebotes, 4,5 asistencias para 17 de valoración. Tyson, por su parte, que ya es conocido por el cuerpo técnico tras su paso por LEB Oro y Plata, aporta 12,6 puntos, 7,5 rebotes y 15,7 de valoración por partido.

Por lo que respecta al cuadro granadino, en esta ocasión, Pablo Pin no fue tan claro en la rueda de prensa sobre la participación o no de Cristiano Felicio. En un principio señaló que Niang “no creo que juegue” y confirmó que Luke Maye jugará sí o sí. Queda por conocer si Felicio participará lo que haría que Joe Thomasson no fuera convocado pese a que cuando fue firmado el técnico no dudó en que jugaría sí o sí porque para eso vino. Pero los problemas en la zona con el problema físico de Mamadou Niang quizá le haga cambiar de idea o, simplemente, es una estrategia para generar dudas en el rival. Sobre todo porque el Betis es el segundo conjunto de la competición que más rebotes ofensivos captura.

Caicedo jugará

El que sí jugará es Michael Caicedo, pese a celebrarse este fin de semana los entrenamientos para los participantes en el Draft de la NBA que para él puede ser una gran oportunidad, pero ha preferido quedarse y ayudar a sus compañeros. Por su parte, Pere Tomàs volverá a hacer un esfuerzo para jugar pese a arrastrar molestias musculares en el abdomen.

Pese a llevar sin ganar fuera de casa más de siete meses, ya que la última victoria a domicilio data de octubre de 2022 y desde entonces ha caído fuera en catorce partidos consecutivos, la esperanza de los aficionados granadinos es que dicha estadística se rompa para poder seguir teniendo opciones de salvación. Alrededor de 300 seguidores se desplazarán hasta Sevilla para animar en directo a su equipo en un encuentro a vida o muerte.