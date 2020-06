El Miguel Moranto de Huétor Tájar se convierte en ‘inteligente’ gracias a un proyecto europeo

El municipio de Huétor Tájar puede presumir desde hace unos días de contar con uno de los campos de fútbol más inteligentes de toda la provincia de Granada. Y es que el Ayuntamiento ha implementado un sistema de telegestión del alumbrado en el campo, además de instalar una estación medioambiental (para medir la temperatura y la humedad); una cámara IP de videovigilancia para medir el aforo y una pantalla LED para mostrar a la ciudadanía la información recogida por todos estos elementos.

Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del proyecto piloto europeo Esmartcity (Enabling Smarter City in the MED Area through Networking), que forma parte de la estrategia Interreg Mediterranean de la Unión Europea, y junto a la Diputación de Granada y la Agencia Provincial de la Energía de Granada.

Alumbrado

En el marco de este mismo proyecto europeo, el municipio del Poniente, que cuenta con unos 10.000 habitantes, llevará a cabo el cambio casi total del alumbrado público por uno más eficiente y telegestionado y desarrollar una Red de Distrito Pública con Biomasa procedente de hueso de aceituna. También se construirá una pequeña central hidráulica en el municipio.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento hueteño, Juan Jesús Gómez, destaca que, con las actuaciones que se están desarrollando en esta localidad en el marco del proyecto piloto europeo Esmartcity, “nuestro municipio vuelve a situarse a la vanguardia en España en sostenibilidad y medio ambiente”.

Municipio 'inteligente'

El edil destaca que, gracias a dicho programa, “hemos obtenido una plataforma, denominada ‘Ciudad’, en la que todas las actuaciones que ahora mismo tenemos telegestionadas con otras plataformas las podremos incluir en esa y tenerlo todo en una, convirtiendo a Huétor Tájar en un municipio 100% inteligente”.