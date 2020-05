Carlos Rodríguez: "En el Ineos me han acogido como a un corredor más pese a mi juventud"

Los deportistas, sean profesionales o no, ya respiran un poco más tranquilos. Pueden salir a la calle a entrenarse. Pero para los de la élite, el confinamiento ha sido más costoso si bien para unos más que otros. Porque hay quien se ha adaptado mejor a estar casi dos meses encerrados en casa. Es el caso del granadino Carlos Rodríguez, ciclista profesional del Ineos, el mejor equipo ciclista el mundo.

El joven sexitano, de tan sólo 19 años, no se agobiado durante el confinamiento por no entrenar como le hubiera gustado. Ahora ya puede salir a la carretera y olvidar el rodillo, del que tampoco puede abusar porque “no se tiene descanso al ir a una intensidad constante, lo que supone sudar mucho y es muy peligroso por la pérdida de líquidos que se puede tener”.

"Vacaciones en casa"

Junto a sus padres, ha aprovechado el Estado de Alarma para “entrenar, estudiar, tocar algún instrumento y hacer cosas que antes no podía hacer y que sería imposible en esta época del año en una temporada normal”. Pero eso sí, declara que “no puedo decir que me alegre de esta situación porque hay muchas personas que han fallecido o lo están pasándolo mal, pero he intentado tomármelo de la mejor forma posible”. Como dice, han sido “unas vacaciones pero en casa”.

En su primera temporada en el profesionalismo tiene claro que “no tengo presión en estos primeros años en mi nuevo equipo más allá de aprender y disfrutar del ciclismo”, aunque matiza que “cuando vengan las oportunidades tendré que aprovecharlas”. Tras su debut en el Tour de los Emiratos Árabes Unidos, donde disputó las cinco primeras etapas antes de que se suspendieran las dos últimas, ya puede decir que ha debutado: “Al menos me he quitado la espinita de debutar y ver otro mundo distinto como es el profesionalismo. He tenido esa suerte y en las cinco etapas que hice me lo pasé bastante bien”.

El mejor del mundo

Por lo que se refiere a cómo ha sido acogido en el conjunto británico, manifiesta que “ya sabía que era el mejor equipo del mundo y me esperaba un buen recibimiento, pero es que me han acogido mucho mejor de lo que me esperaba desde un principio”. Y lo argumenta al señalar que “todos los integrantes del equipo han sido muy cercanos y agradables, facilitándome todo lo que necesitaba e incluso más y mis compañeros también me han ayudado y aconsejado. Me tratan como uno más desde el primer día”.

Por último, no conoce aún las carreras en las que participará una vez que se conoce el calendario ciclista internacional. “Habrá que ver cómo evoluciona todo y si se pueden celebrar las carreras que hay previstas. Entiendo que se tomarán todas las medidas de seguridad y de higiene para que se disputen, pero todos tendremos que ser responsables porque si no lo somos terminaremos la temporada sin llevar a cabo ninguna carrera”, concluye.