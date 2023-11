El secreto de Christian Díaz para ser el MVP de la décima jornada en la Liga Endesa

El jugador del Covirán Gramada Christian Díaz sigue en una nube. Tras ser nombrado el jugador más valorado de la décima jornada de la Liga Endesa, ha querido recordar cómo vivió el que, desde su punto de vista, fue “el mejor partido de mi carrera”.

El base canario recuerda que “a principio de temporada estábamos haciéndonos las típicas fotos para la ACB y había que hacer gestos porque el fotógrafo nos decía que servirían por si eras nombrado MVP de la jornada. Aunque también nos decían que esas fotos eran más para jugadores como Eddy Tavares que tenía mucha más experiencia en recibir ese galardón. Me acordé de ese momento cuando fui nombrado el jugador más valorado. Fue un momento especial y bonito pero me quedo con la victoria que logramos ante el MoraBanc Andorra”.

Díaz contó como fue el domingo: “Me levanté empanado y me dije a mí mismo que tenía que despabilar porque venía de una situación complicada personalmente y estaba volviendo a tener la oportunidad de jugar minutos. Además, jugábamos en casa. Desayuné dos cafés y huevos revueltos y me fui al Palacio de Deportes. Nada más llegar, me tomé una pastilla de cafeína para intentar estar activo porque estaba acostumbrado a jugar por las tardes y el encuentro se jugaba a las 12:30 horas y te cambia todo”.

En cualquier caso, reconoce que “nunca pensé que iba ser el mejor partido de mi carrera deportiva”.