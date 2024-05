Chus Mateo: "El Covirán Granada ha competido muy bien a lo largo de todo el partido"

Chus Mateo, entrenador del Real Madrid, dijo tras ganar al Covirán Granada y mantener el liderato que “era un partido contra un equipo que se juega muchísimo y sabíamos que no sería fácil. Han competido muy bien, ha sido un partido más igualado de lo que ha reflejado el marcador final. Han estado en el partido todo el rato. Nosotros tampoco hemos estado mal, si acaso las pérdidas que suceden a veces en este tipo de partidos y rebotes largos que nos han complicado un poco el final".

"Estoy contento porque hemos jugado bien como equipo, hemos rotado minutos para todos los jugadores y hemos sido capaces de estar a buen nivel Nos quedan dos partidos más de liga regular y vamos a tratar de seguir adelante pensando solo en el siguiente", agregó.

Asimismo, opinó que “en general, como equipo estamos jugando bien, llega un momento en el que no podemos bajar y tenemos que mantener el nivel. Estoy contento por los números, por cómo ha sido, por el porcentaje de dos puntos, porque hemos elegido bien nuestras opciones pese a perder muchos balones".

Chus Mateo habló también de la importancia de la concentración: "No siempre sucede, pero hay partidos en los que la concentración no es la misma. Cuando han sido partidos importantes la concentración ha sido buena, no me puedo quejar. Es un equipo que sabe sufrir cuando toca, que tiene calidad para anotar tiros magníficos incluso fuera de sistema. Pero la concentración y la atención me gusta que se mantenga siempre, independientemente del rival y del partido".

"Hay que respetar mucho a los rivales porque de esa manera respetamos nuestro trabajo. Podemos jugar mejor o peor pero queremos hacer un trabajo serio. Eso lo hemos hecho bastante bien todo el año, pero hay momentos y momentos. Y hay que saber mirar también para otro lado en ciertos momentos. Ahora creo que esa atención ya no se puede bajar", añadió.