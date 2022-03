La localidad granadina de Huétor Vega será el inicio del Campeonato de Andalucía de Trialbici

El Campeonato de Andalucía Trialbici 2022 arrancará este domingo a partir de las 9:00 horas en la localidad granadina de Huétor Vega. Una cita que estaba prevista que celebrarse en el mes de marzo pero que debido a las fuertes lluvias caídas en la zona en los días previos imposibilitó que se pudiera llevar a cabo en condiciones de total seguridad para los pilotos.

De esta manera hasta el circuito municipal hueteño -junto al Polideportivo Municipal Las Viñas- de esta espectacular modalidad ciclista se desplazarán los mejores pilotos andaluces buscando comenzar la temporada con los mejores resultados posibles. Y es que, tras el parón por el Covid-19, el trialbici andaluz vuelve a contar con un campeonato regional formado por varias pruebas puntuables. Así, además de Huétor Vega, los participantes tendrán que afrontar las citas de Villa del Río (Córdoba), Benahavís (Málaga), Maracena y la prueba final en Almuñécar.

Inscripciones

Las preinscripciones ya están cerradas y es obligatoria para poder participar abonando el día de la prueba 20 euros para los federados y 30 para los no federados. Las inscripciones se abonan el día de la prueba. Los participantes no preinscritos podrán inscribirse el mismo día de la carrera abonando el importe de 25 o 35 euros, dependiendo si están o no federados. La siguiente cita está prevista para el domingo 22 de mayo en la localidad cordobesa de Villa del Río.