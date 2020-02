Íllora abre la V edición del Circuito Provincial de Diputación

Íllora acoge el próximo sábado la primera de las nueve pruebas del V Circuito Provincial de ajedrez, una competición coorganizada por la Diputación de Granada, la Delegación Granadina de Ajedrez y los ayuntamientos de Íllora, Ogíjares, Carchuna-Calahonda, Montejícar, Guadix, Iznalloz, Órgiva, Castilléjar y Deifontes, municipios donde tendrán lugar las diferentes pruebas.

Esta la presentación del evento acudieron el diputado provincial de Deportes, Manuel Guirado, y los alcaldes de los municipios que acogerán la competición. El diputado invitó a la sociedad granadina a “participar de manera activa en el circuito” y espera que “el ajedrez retome esa relevancia en la provincia que, tiempo atrás, tuvo”.

Fomento de ajedrez

El torneo, que tiene como objetivo fomentar el ajedrez en todos los rincones y públicos de la geografía granadina, enfrentará a sus participantes en un único torneo por municipio y con, como mínimo, seis rondas. Una vez terminado, la clasificación general se sacará por categorías diferenciadas: sub 08, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y absoluta, tanto masculina como femenina y cuantificados según el sistema de puntuación de Elo de la FADA (Federación Andaluza de Ajedrez). La final provincial se jugará en el municipio de Deifontes, el día 15 de julio.

Íllora, Ogíjares, Carchuna-Calahonda, Montejícar, Guadix, Iznalloz, Órgiva, Castilléjar y Deifontes serán los municipios que acogerán el circuito

La cuota de inscripción es de 3 euros por sede, pudiendo realizar dicha inscripción en la página www.granadajedrez.com y www.dipgra.es/deportes. La realizarán los clubes, ayuntamientos, centros de enseñanza, etc., mediante correo electrónico dirigido a torneosgranadina@gmail.com. Para cada sede, la inscripción se realizará hasta el jueves anterior a la fecha de la misma a las 22.00 horas.