Estas son las declaraciones de Pablo Pin en la previa del choque ante el CB Almansa

Pablo Pin tiene claro lo que le ha pedido a sus jugadores de cara a la cita de este viernes en la que su equipo puede lograr el ascenso a la ACB: “Que disfruten”, señaló en la comparecencia previa al choque le medirá desde las 21:00 horas al CB Almansa.

El técnico del Covirán Granada declaró que “veo al equipo con muchas ganas de que llegue el partido y muy concentrado en hacer nuestro juego”. Una semana en la que “ese punto de ilusión se percibe y se ve en la cara de sus jugadores”. Y es que Pin ha hablado con los jugadores para pedirles que “se centren en lo nuestro pero es difícil porque hay mucho ambiente. Voy por la calle y la gente te saluda y te anima y se agradece pero lo llevamos bien. Tenemos muy claro lo que tenemos que hacer tanto dentro de la pista como fuera para llegar en las mejores condiciones al partido”.

Sin presión

Un ambiente que quiere convertir en positivo y que “no suponga ninguna presión”. “Ha sido una semana con la que siempre he soñado”, manifestó el responsable deportivo del club granadino al que lo único que le preocupa es que “seamos nosotros y juguemos a nuestro nivel. Nos hemos centrado mucho en no hacer nada raro y hacer nuestras rutinas, por que tenemos que jugar a nuestro ritmo y si hacemos eso, la calidad del equipo saldrá a flote”.

Tras afirmar que “nadie nos ha regalado nada”, indicó que “el ambiente que se va a vivir en el Palacio de Deportes es fruto a la temporada que estamos haciendo. No sabemos cuando va a volver a ocurrir por lo que hay que disfrutarla. Es un partido muy importante pero el sábado va a volver a salir el sol y no se acaba el mundo si no se gana. El equipo merecemos disfrutar este partido porque si eso es así, jugaremos mejor”.

"La derrota ante Breogán me hizo mejor entrenador y también nos ayudó en la construcción del equipo"

Sobre el rival, lo analizó con mucho respeto: “Se están jugando el descenso, por lo que vendrá dar el máximo con jugadores que conocen la liga. Acumulan cuatro derrotas y necesitan una más”. Respecto a su principal arma, destacó que “son muy peligrosos en el tiro de tres y tenemos que ser capaces de frenar ese poder exterior que tienen”. No obstante, confió en sus jugadores porque han demostrado “ser capaces de ganar en partidos muy diferentes. Tanto si son abiertos o más cerrados en defensa”, por lo que sentenció que “no tenemos que tener miedo ni dudas”.

Experiencia

Por último, cuestionado por la similitud de la cita de la pasada campaña en la que se escapó el ascenso ante Breogán, señaló que “las derrotas te hacen crecer pero este año tenemos jugadores con mucha experiencia y llegamos en otra dinámica. La derrota ante Breogán me hizo mejor entrenador y también nos ayudó en la construcción del equipo de este año para tener más físico”.