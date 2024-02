El Covirán Granada roza el triunfo ante Manresa que vence con un triple a tabla

El Covirán Granada perdió un partido que tenía en su mano ante el Manresa (93-94) que anotó a dos segundos del final un triple por medio de Marcis Steinbergs, a tablero, que puso por delante a los catalanes. Una derrota muy dolorosa en un partido que merecieron ganar los granadinos pero la fortuna, en esta ocasión, no cayó de su lado. La imagen de desolación de los jugadores en el final del encuentro reflejó lo duro que fue perder pese a que hicieron merecimientos para no caer.

La jornada no pudo comenzar mejor para los rojinegros tras las derrotas de Breogán, Palencia, Andorra, Bilbao y Obradoiro. Por ello, los de Pablo Pin tenían la oportunidad de dar un paso importante en su pelea por la permanencia y sacar un triunfo de margen más con los dos últimos clasificados. Los jugadores eran conscientes de lo importante del choque, teniendo en cuenta que tras la próxima jornada ante el UCAM Murcia, ya no volverán a jugar más hasta el 2 de marzo.

Y con esa motivación salieron los locales, que tuvieron en Kwan Cheatham al protagonista en el arranque. Siete puntos suyos, con un triple incluido, dio las primeras ventajas. Sin embargo, el italo-americano cometió en menos de dos minutos dos faltas personales. Pero, poco a poco, el cuadro de Pedro Martínez comenzó a carburar y, a base de triples, se puso por delante. El Covirán llegó a estar cinco arriba pero el acierto de los catalanes no era normal. Cada vez que lanzaron a canasta, anotaron. Su único lunar fueron las pérdidas, lo que fue aprovechado por los de Pin para anotar tras recuperar el balón. Fue lo que le dio vida y lo mantuvo en el partido.

Un cuatro de cuatro desde más allá de 6,75 obligó al técnico granadino a pedir tiempo muerto a 4:28 el primer receso. Pero es que a ello sumó un 100% en tiros de campo que se mantuvo hasta los últimos 30 segundos del primer cuarto. Obviamente, al término del primer cuarto el triunfo parcial fue de los manresanos (22-25). Desde el banquillo de trató de buscar soluciones con la entrada de Pere Tomàs y Malik Dime. Era fundamental la defensa o, de lo contrario, el Baxi iba a tener un partido muy plácido.

Afortunadamente para los intereses de los vestidos de verde por el Día Internacional contra el Cáncer, no se fueron del partido. Dime se estrenó anotando y Rousselle, a base de tiros libres, dejó a su equipo tres puntos abajo que parecieron pocos ante el excelente nivel de acierto de los visitantes, que terminaron el primer periodo con un 100% en triples y un 83% en tiros de dos. Unos porcentajes que eran casi imposible de mantener.

Y así fue. Porque en el segundo cuarto el Covirán, tras apretar en cancha trasera, supo imponer su ritmo. Aún así, doce minutos tardaron en fallar un triple pero, con Cristiano Felicio tirando del carro bajo el aro, los granadinos fueron recortando diferencias. De los 33 puntos anotados, 18 los hizo Manresa desde la línea de tres (6/8). Pero la reacción llegó gracias, al margen del brasileño, de la mano de los bases. Primero fue Lluís Costa, luego Christian Díaz y, finalmente, Jonathan Rousselle porque a Joe Thomasson le costó mucho encontrar el aro rival.

Felicio impuso su físico en la pintura y con un triple de Costa, los locales le dieron la vuelta al marcador. Llegaron a estar siete puntos arriba (44-37) tras un parcial de 16-4 que rompió Brandon Taylor, que tiene una enorme calidad. Devin Robinson también hizo daño pero un triple de Thomasson, sus primeros puntos, dejaron un 49-45 final. Al menos se redujo el caudal ofensivo de los de Martínez, que bajaron sus porcentajes como no podía ser de otro modo.

Con cuatro puntos arriba arrancó la segunda mitad, en la que el intercambio de canastas benefició a los verde, que mantuvieron su diferencia en torno a las cinco cifras. Pero viendo los registros ofensivos del Baxi, no era para estar ni mucho menos tranquilo. El dominio del rebote permitió seguir mandando en el electrónico. Casi todos aportaban, Malik lo que hizo lo ejecutó a la perfección y eso que Thomasson no era el de casi siempre. Pero comenzó a aparecer como suele hacer en las segundas partes. Cheatham cometió la tercera y Pin lo cambió al instante, algo que no gustó, una vez más, al ala-pívot, como ya ocurrió en Girona.

A falta de poco menos de tres minutos, la renta a favor del Covirán fue seis (64-58) pero un parcial de 2-8 dejó el choque empatado. Y apareció Rousselle quien, con un triple que puso ser un 3+1 de haber anotado el tiro libre, volvió a poner por delante a su equipo mientras el Palacio de Deportes coreó el “¡MVP!” para el base francés que es, de largo, el jugador más inteligente de la plantilla de Pablo Pin. Tras tener varias opciones de ampliar su renta, finalmente el tercer cuarto finalizó con 69-67 y con las espadas en todo lo alto para los últimos diez minutos.

En el cuarto decisivo, y con máxima igualdad, Christian Díaz y Cheatham lanzaron a su equipo en apenas dos minutos 8 puntos arriba, lo que provocó que Pedro Martínez parara el choque con la grada encendida. Kramer, que ayudó en el rebote, lo intentaba en ataque pero no tuvo el día y un anotador como él eso lo acusa. Pero Díaz lo compensó con un gran nivel. Gracias al rebote ofensivo, Manresa comenzó a recortar diferencias y, poco a poco, se fue acercando con ambas escuadras en bonus a 5:23 del final. Pin pidió tiempo. No quería que su equipo dejara de hacer todas esas cosas que tan bien había hecho ni se descentraran sus jugadores en la recta final.

Con Costa, Díaz y Thomasson en el campo, buscó el técnico granadino tener más control del balón. Se fallaron tiros fáciles como uno del de Dayton o una canasta fácil bajo el aro de Felicio. Pero Manresa lo aprovechó. A 1:59 del final, el marcador reflejó un 84-83 tras un triple de Dani Pérez. Sesenta segundos después, la renta fue de dos tras cuatro puntos de Rousselle y un triple de Taylor. Pérez pudo iguala la contienda a 54’’ del final pero falló un tiro libre.

Era el momento de Cheatham, que anotó para poner tres arriba al Covirán. Con Thomasson eliminado por cinco faltas, Dani Pérez anotó dos tiros libres a 16 segundos del final. Costa tampoco falló desde la línea de 4,60 y la última posesión era de Manresa con 92-89. Había que evitar que el Baxi Manresa anotara de tres que forzaría la prórroga. Robinson anotó rápido y el partido estaba en las manos de Christian Díaz desde el tiro libre. El canario falló el primero pero anotó el segundo. Restaban 5,8 segundos y Marcis Steinbergs metió el triple de su vida, a tablero, para darle la victoria a los catalanes y silenciar al Palacio, que ovacionó a su equipo que rozó una victoria que podía ser determinante de cara al futuro. No obstante, aún queda mucho y se mejoraron las sensaciones de las dos últimas jornadas.