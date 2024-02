Pablo Pin: "Es el momento de tirar el ego individual de cada uno a la papelera"

El técnico del Covirán Granada, Pablo Pin, espera que sus jugadores den otra imagen este domingo en el Palacio de Deportes ante el Baxi Manresa (18:30 horas) en un partido que calificó de “importante porque, de ganarlo, nos pondría en una buena posición de cara a alcanzar nuestro objetivo”.

Y es que tras la derrota en Girona, donde reconoció que su equipo “hizo un mal partido”, ha orientada la semana de trabajo a “seguir mejorando para intentar corregir los errores que cometimos”. “Las derrotas duelen pero lo peor fue que tuvimos malas sensaciones todos, sobre todo en el segundo tiempo que fue bastante malo”, aclaró. Pero tanto él como su cuerpo técnico y jugadores han “analizado el partido y esta semana he visto a un equipo que ha dado un paso adelante en los entrenamientos a nivel de energía y concentración. Pero eso lo tenemos que poner en práctica en los partidos porque, sino, no sirve de nada”.

Pin señaló que tanto Jonathan Rousselle como Cristiano Felicio ha tenido problemas físicos. El base galo por “unas pequeñas molestias a principio de la semana pero ya ha entrenado con normalidad”, y el center brasileño “tuvo una molestia en la rodilla, le hicimos pruebas pero no es nada grave. Se ha descartado que tenga una lesión y espero que esté disponible”.

Los cambios

Sobre los cambios en su plantilla tras la marcha de Artur Konontsuk y Evaldas Kairys, unida a la llegada de Malik Dime, manifestó que “los cambios afectan porque, al final, que se vaya tu ‘cinco’ suplente se nota porque estaba jugando y bien”. Sin embargo, no buscó excusar y matizó que “sobre todo afectan los cambios en cuanto a automatismos en el juego pero no creo que nuestro nivel de juego en Girona fuera por los cambios realizados de jugadores. Porque que tu rival coja 10 rebotes ofensivos en un cuarto es una cuestión de hambre y ambición y en eso no podemos fallar”.

Tras no confirmar, ni tampoco desmentir la próxima llegada del ala-pívot Jacob Wiley, tiene claro que para ganar al conjunto de Pedro Martínez, exentrenador del extinto CB Granada, “jugando de forma individual no se va a conseguir nada. Es el momento de tirar el ego individual a la papeleta y que salga a flote la capacidad de jugar en equipo porque, sino, nos estamos equivocando totalmente”.

Cheatham

Un ejemplo de egoísmo que no gustó en el duelo de la pasada jornada fue el cabreo de Kwan Cheatham al ser cambiado tras su mal partido en Fontajau. Al hilo, Pablo Pin dijo que “son rachas. Cheatham metía a principio de temporada entre dos y tres triples con un 50% de acierto, pero luego van bajando los porcentajes. Pero no es normal que hiciera 0 de 7 en Girona. Espero y confío en que va a ser algo temporal. Estuve hablando tras el partido con él y son situaciones de frustración personal y, como en todas las familias, gestionándolas bien no tienen que suponer ningún problema. Lleva una semana increíble de entrenamientos y estoy seguro que va a jugar bien”.

Pero fue más allá y se centró en que “todo va relacionado con la toma de decisiones y en compartir el balón, porque si lo hacemos, los tiros van a ser más claros, más abiertos y así buscaremos los mejores tiros para todos. Lo que viene a ser jugar en equipo para volver a meter 75-80 puntos que es lo que veníamos anotando antes de los dos últimos partidos”.