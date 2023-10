El Covirán Granada afrontará un partido ante el Zaragoza clave para evitar el nerviosismo

El Covirán Granada tiene este domingo una de esas citas que debe sacar adelante si quiere evitar que el entorno comience a ponerse nervioso. Tras cinco jornadas en las que ha cosechado otras tantas derrotas, en el seno de la entidad rojinegra se mantiene la calma porque en todas ellas, el conjunto entrenado por Pablo Pin ha competido y ha llegado a la recta final de varios partidos con opciones de victoria. Sin embargo, esta aún no ha llegado y eso suele generar cierta ansiedad.

Pocos dudan que la actual plantilla tiene más recursos, al menos ofensivamente, que la de la pasada campaña. El problema es que para ganar en la Liga Endesa se necesita equilibrio tanto en la parcela atacante como en la defensiva y en esta segunda es donde los granadinos están fallando. Hace un año, a estas alturas, los rojinegros estaban en puestos de play off con tres victorias y dos derrotas tras un inicio de curso inesperado. Algo similar al de este, aunque no en cuanto a triunfos sino a los cálculos previos.

Sin ganar

Y es que nadie esperaba que tras cinco partidos disputados, los de Pin no hayan estrenado su casillero de victorias. Las sensaciones son que la mala racha se puede romper en cualquier momento pero ese chute de confianza aún no llega. Ya lo dijo el técnico granadino tras el duelo que disputó el pasado sábado en Bilbao: “Cada vez estamos más cerca de ganar”. Pero no se termina de concretar.

Hasta el momento se han enfrentado a cinco de los primeros nueve clasificados con resultado negativo en todos los enfrentamientos. Ahora le llega un calendario en lo que queda de octubre y noviembre, a priori, algo más asequible. No obstante, entre los rivales a los que se deberá enfrentar se encuentran el Real Madrid, que visitará el Palacio de Deportes el próximo 5 de noviembre (12:30 horas).

El rival

Tras desaprovechar tres duelos disputados en casa en las cuatro primeras jornadas, entre los equipos a los que se deberá medir, se incluyen algunos que en teoría deben pelear con el Covirán por no descender. Para empezar, este domingo llega a Granada el Casademont Zaragoza, que sorprendió en la segunda jornada a Unicaja tras estrenarse con derrota ante el Real Madrid, y que suma tres choques perdidos seguidos ante Obradoiro, Manresa y Baskonia. Los de Porfirio Fisac son los que preceden a los rojinegros en la tabla, por lo que un triunfo calmaría los ánimos y llevaría cierta tranquilidad.

Sobre todo porque de cara a un futuro basket average, sumar ante los rivales que lucha por el mismo objetivo es fundamental. Y cada año queda constatado en la recta final del campeonato donde no son pocas las veces en las que un descenso se termina concretando por el diferencial entre los duelos de dos conjuntos.

El calendario

Tras la visita de Zaragoza, la entidad presidida por Óscar Fernández-Arenas viajará a Manresa, que ya ha ganado tres partidos tras hacerse fuerte en el Nou Congost, se recibirá al Real Madrid y llegarán tres citas que pueden ser claves para el futuro. La primera de ellas será en Las Palmas ante el Gran Canaria, que a día de hoy tiene un balance de 2-3 pero que es un clásico de la competición y cuenta con una plantilla de garantías. Posteriormente se recibirá a Andorra, un recién ascendido que al igual que el Covirán de la pasada campaña ha aprovechado su dinámica positiva para sumar ya dos triunfos. Por último, se viajará a Santiago de Compostela para medirse a Obradoiro y cerrar un mes de noviembre que puede ser un punto de inflexión en la temporada.

Hay que recordar que los de Pablo Pin son, junto al Zunder Palencia, el único equipo de la ACB que aún no ha ganado y eso comienza a pesar pese a que ha tenido opciones de hacerlo. Sobre todo en los envites ante el UCAM Murcia, Joventut y el pasado fin de semana en tierras vizcaínas ante el Surne Bilbao. El técnico sigue con su mensaje tranquilizador. Y es que dicen que la paciencia en la madre de la ciencia. Y este club ya ha demostrado que la tiene durante toda su trayectoria.