El Covirán Granada vuelve a sonreír cinco meses después y logra su primera victoria de la temporada en la Liga Endesa

El Covirán Granada logró la primera victoria de la temporada en la Liga Endesa al vencer por 78-70 al Casademont Zaragoza. Tras cinco derrotas seguidas, los granadinos se quitaron un gran peso de encima en un duelo en el que Kwan Cheatham y Joe Thomasson destacaron por encima del resto en anotación.

Señaló Pablo Pin durante la semana que denotaba cierta negatividad en el entorno del equipo y que el choque ante los maños, en octubre, no era una final. Sin embargo, sus rivales poco a poco van despertando y tras la victoria de Palencia, los rojinegros eran los únicos de la Liga Endesa que no sabían lo que era ganar.

Buen arranque

Sea como fuere, la cita era muy importante y con máxima concentración saltaron a la pista los granadinos, que ofrecieron un buen primer cuarto, repleto de buenos porcentajes en el tiro, sin apenas pérdidas y dominando el rebote. Vamos, lo que más le gusta a Pin. Y así, pese a la igualdad que reinó en toda la primera mitad, fue casi siempre por delante. Y eso que arrancaron encajando un parcial de 0-7 al que respondieron con seis puntos seguidos gracias a Joe Thomasson y Cristiano Felicio (11-11).

El duelo estaba controlado gracias a la capacidad anotadora de Kwan Cheatham y Thomasson. Un triple del primero obligó a Porfirio Fisac a pedir tiempo muerto. No quería que se le escapara su rival. Pero no lo consiguió pues el Covirán estaba en su mejor momento y llegó a alcanzar su máxima renta, ocho puntos, tras un parcial de 16-2.

Y entonces apareció la figura de Jahlil Okafor, número 3 del draft de la NBA en 2015, que tras sendos 2+1, le hizo un traje a Cristiano Felicio. Quince puntos anotó al descanso demostrando una gran calidad. En un pispás desapareció la renta, pero los rojinegros no se pusieron nerviosos sobre todo con los numerosos cambios de defensa que planteó el técnico del conjunto zaragozano. Finalmente, al término de los primeros diez minutos la ventaja fue de cinco puntos (26-21). El 60% en tiros de campo, el dominio del rebote (10-5) y sólo dos pérdidas fue el resumen estadístico de un primer cuarto interesante.

Segundo cuarto

Pero tras el receso de dos minutos, el choque cambió al menos en cuanto al acierto ante el aro por parte de ambos contendientes. Okafor igualó la contienda a 26 con cinco puntos seguidos, llegando a la quincena el norteamericano. Fue la peor racha de los locales, que tardaron nada menos que cinco minutos y 32 segundos en anotar. Fue gracias a Joe Thomasson en un parcial en el que a cuarto minutos del descanso el global fue de 2-6.

Los de Pin despertaron con un mate de David Kramer que aprovechó la asistencia de Thomasson. La respuesta llegó con cinco puntos seguidos de Obi Emegano, triple incluido, que volvió a poner por delante a los maños. Fue un espejismo pues de partir de ahí, los rojinegros con un Cheatham enorme, le endossaron un parcial de 10-2 con ocho puntos del italo-americano, con dos triples incluidos, y una canasta de Thomasson que dejó a su equipo con una renta de ocho al descanso (40-32).

Los rojinegros supieron administrar su renta en el último cuarto

En la segunda mitad, el intercambio de canastas benefició a los granadinos, pero la cuarta falta personal de Evaldas Kairys obligó a enviar al banquillo al lituano para dar entrada a Felicio, que tenía una segunda oportunidad ante Okafor. Cheatham levantó al Palacio de Deportes con un nuevo triple y una de dos para alcanzar los 23 puntos en su haber. La renta llegó a alcanzar la docena (49-37) a 5:44 del final del tercer cuarto, lo que obligó a Fisac a parar el choque.

Gran Thomasson

Era el momento de no cometer errores del pasado y ver reducida su renta rápidamente como ha sucedido en otras citas. Además, tenían a favor que Zaragoza llegó al bonus demasiado pronto, por lo que los tiros libres iban a ser clave en esta fase del choque. Thomasson lo leyó bien e insistió con hacer daño a base de penetraciones. El Casademont estaba atascado en pista delantera y había que aprovecharlo para romper definitivamente el partido.

El Covirán pudo ponerse quince arriba pero no anotó y se pasó, tras un 3+1 de Emegano con falta de Germán Martínez, a ver reducida su ventaja por debajo de los diez (53-44). Pin se enfadó con el canterano, pero tras pedir tiempo muerto, mantuvo al granadino en pista. No era el momento de retirarle la confianza. Pese a un poner en cancha un quinteto poco habitual con Konontsuk, Kramer, Ziv o Germán en pista, los rojinegros al menos lograron mantenerse por delante once arriba a falta de diez minutos (59-48).

Último cuarto

La sensación de cara al último parcial es que si el equipo seguía trabajando igual, la primera victoria no se podía escapar. Y eso que comenzó sin tomar buenas decisiones en ataque, con Ziv muy acelerado que cuando fue cambiado no se fue demasiado contento al banquillo. No pasa por su mejor momento personal y se nota en la cancha. Era el momento de la primera unidad y Pin no se lo pensó. Puso en pista a sus mejores jugadores porque los maños, poco a poco, iban reduciendo la ventaja. Los fantasmas del pasado comenzaron a pasearse por la instalación del Zaidín. Y apareció Lluís Costa. Un triple del base catalán, a cuatro minutos del final, llevó la tranquilidad al electrónico.

El partido se hizo muy largo. Los visitantes no se rindieron en ningún momento y, pese a intentarlo, no lograron poner nervioso a su rival, que aprovechó una técnica sobre Trae Bell-Haynes para cerrar el choque desde la línea de tiros libres. Pin y sus jugadores volvieron a sonreír casi cinco meses después. Y Thomasson lo selló con una última canasta que se celebró a lo grande.